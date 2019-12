El municipio habilitó un link para consultar si sos beneficiario de la Tarjeta Alimentaria

La Municipalidad de Concordia habilitó en su sitio web oficial un sistema de consulta para que cada persona pueda saber si es o no beneficiario de la Tarjeta Alimentar, y el día en que debe asistir al Centro de Convenciones a retirarla.

Ingresando a www.concordia.gob.ar se debe hacer click en «Consulta de Titulares de Tarjeta Alimentaria». Allí se accede a un formulario en el que debe ingresar su número de DNI. Si no es beneficiario el sistema informa que no se registran datos, por lo tanto no debe concurrir en esta oportunidad.

En el caso de ser beneficiario, el sistema confirma el número de DNI e informa el día y horario asignado en que debe asistir al Centro de Convenciones, ingresando por el acceso de calle Próspero Bovino.