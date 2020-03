Denuncian a Gabriela Michetti por defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, denunció a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, a Helio Rebot, entonces Secretario Administrativo y a German De Vincenzo, presidente de la empresa DINALE S.A , por defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles.

Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso NA, entre otras irregularidades, Michetti le dio más de 180 millones de pesos a una empresa que no terminó las obras que estaban pautadas en una cuestionada licitación.

Peñafort denuncia «concentración irregular en manos de una empresa que no se encontraba inscripta dentro del registro de proveedores del Honorable Senado de la Nación».

Además, posible sobreprecio de obra, ya que los precios determinados por la Administración para la apertura a licitación de las obras en cuestión «no encuentran justificación fehaciente».

En la denuncia se afirma que «se han verificado otorgamientos excepcionales de anticipos de obra por fuera de la normativa, sin motivación alguna».

«Dichos anticipos no sólo no se encuentran habilitados normativamente, sino que una vez otorgados, no fueron descontados conforme los avances de obra certificados ante la administración, la que continuó efectivizando pagos por sobre los adelantos irregulares otorgados de manera excepcional e injustificada», se agrega.