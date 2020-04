Usuario advierte sobre el cobro de un “seguro antirrobos” al utilizar cajeros del Bersa

Un usuario de Colón advirtió sobre esta situación que ocurriría al momento de extraer dinero del cajero automático en el Bersa. Al no leer detenidamente las indicaciones de la máquina, te generaría un “seguro antirrobos” de 225 pesos mensuales, que se descontarían automáticamente.

En las redes sociales, se advirtió “a todos los usuarios de cajeros Bersa para que no les pase lo mismo”. Y se explayó: “Como el cajero entrega de a cuatro mil pesos, luego de mi primera extracción de ese monto me apareció algo en la pantalla que ni le di importancia, hice mis movimientos habituales y me pareció que decía «CONTINUAR» y para eso decía «CONFIRMAR», luego de eso pasaron unos segundos y se imprimió ese papel (el de la foto)”.

“Resulta que lo que hice fue aceptar un seguro que no quería”, exclamó. Este seguro, según indica el ticket sería por “robo en la vía pública de su cartera, bolso, mochila, similar y de objetos contenidos en la misma”, por el que se descontaría un monto de 225 pesos mensual. El “servicio” oculto del Bersa incluiría una cobertura de hasta 15 mil pesos en efectivo y tres mil por el robo de celular, aunque las condiciones de la cobertura y las excepciones -es decir, la letra chica- debería consultarla en el sitio web de la empresa aseguradora: Qualia Compañía de Seguros SA.

Desde ya que quien comete el «error humano» es el usuario al aceptar el cobro de ese seguro, pero bien vale la advertencia para que quien no quiera tenerlo, pueda optar claramente por el no cobro del mismo.

En tanto, altas fuentes del Municipio de San Salvador evalúan la posibilidad de denunciar esta situación ante Defensa del consumidor, ya que considerarían que se trataría de «una práctica desleal de una actividad no exceptuada por el Decreto», ya que la venta de seguros no está habilitada.

Qualia Cía de Seguros SA y BERSA violan el decreto presidencial realizando una y facilitando la otra la realización de una actividad no exceptuada.