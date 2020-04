La Cámara de Diputados sesionará esta semana

La Cámara de Diputados está convocada a sesionar esta semana de manera presencial por parte de las autoridades de la misma y presidentes de Bloques, y de modo virtual las demás diputadas y diputados, dando cumplimiento a las recomendaciones sanitarias en el marco del aislamiento social y obligatorio. De este modo se evitaría la transmisión potencial del virus al encontrarse más de 60 personas en un mismo espacio físico y también porque se evita el tránsito y traslado de más personas desde distintos lugares de la provincia para a concurrir a la sesión.

“En la reunión de trabajo que mantuvimos el 8 de abril con los presidentes de los Bloques decidimos sesionar esta semana, si podíamos de manera presencial, sino en forma mixta” así lo informó el presidente del órgano legislativo, Angel Giano, quien destacó el acuerdo alcanzado con los jefes de todos los bloques, en las reuniones que han mantenido desde el inicio de la cuarentena y el acompañamiento de las diputadas y diputados para poder cumplir con la única actividad legislativa que no se había podido desarrollar hasta el momento por la cuarentena.

“Vamos a cumplir con las disposiciones establecidas por las autoridades tanto a nivel nacional como provincial”, señaló el presidente de la Cámara Baja, quien aseguró que si bien la sesión presencial hubiera sido lo ideal, “estamos transitando una histórica situación; no hay un manual escrito, no hay antecedentes” indicó.

Giano explicó que para agotar las instancias y analizar las distintas alternativas para sesionar, se consultó a distintos organismos, entre ellos a las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia, en particular al doctor Garcilazo “que es uno de los especialistas que asesora en la materia y quien desaconsejó la reunión presencial, porque una reunión con más de 60 personas –autoridades, diputadas y diputados, asesores, taquígrafos, personal administrativo, entre otras personas- potenciaría el riesgo de contagio” sostuvo Giano con el riesgo que conlleva trasladarse desde distintos puntos de la provincia. De allí que se haya descartado la posibilidad de utilizar el recinto de la Cámara ya que el espacio no permite cumplir con las pautas de distanciamiento social requerido, y otros espacios se encuentran alcanzados por los decretos que prohíben las reuniones masivas.

En la reunión con los jefes de bancadas se resolvió que la sesión que se realizará esta semana solo contará con la participación de éstos, las autoridades de la Cámara, así como integrantes de los equipos técnicos que trabajan para poder realizar la transmisión, mientras que las diputadas y diputados lo harán de manera virtual al igual que demás trabajadores y asesores, para lo cual se está elaborando un protocolo para incluir en el reglamento de la Cámara para este contexto extraordinario.

Trabajo legislativo

“La Cámara de Diputados no ha parado de trabajar, lo hemos hecho de manera sostenida desde que empezó el aislamiento preventivo social obligatorio, tanto en reuniones con jefes de bloques, como en las dos conferencias virtuales que hicimos con el gobernador de la provincia y autoridades del gabinete por más de seis horas” remarcó Giano y detalló el trabajo que el órgano legislativo viene realizando desde el inicio de la cuarentena, con la creación de 23 comisiones de trabajo –antes eran 11- y la integración de las mismas, la redistribución los proyectos en relación a esta nueva configuración y el inició el trabajo de éstas en el análisis y debate de los proyectos a través de una plataforma que desarrollaron trabajadores de la Cámara a la cual se le incorporó las videoconferencias, para lo cual se contrató la licencia para el uso de esta herramienta.

Además Giano ponderó el trabajo que cada legislador y legisladora realiza en la redacción de proyectos, así como la tarea que están haciendo en sus respectivas localidades, integrando los comités, acompañando a sus municipios, a su gente en numerosas gestiones.

El presidente de la Cámara dijo que en contacto telefónico permanente con las y los diputados hemos estado analizando la forma de dar continuidad y tramitar la tarea legislativa, así como también la manera de sesionar, “por eso para este momento tan particular que nos atraviesa como es esta pandemia, trabajamos en la organización de este encuentro semipresencial y en la elaboración de una normativa que regule lo que será la primera sesión virtual en la historia de la Cámara de Diputados”.

“Vamos a cumplir responsablemente con las indicaciones que nos han formulado y con las disposiciones de los decretos provincial y nacional, por eso hemos definido dictar un acto administrativo que nos brinde el marco legal necesario para sesionar adecuándonos a esta situación, en este contexto extraordinario e histórico, algo que nunca había sucedido, pero que implica tener que adaptarnos para seguir con nuestra tarea de manera ajustada a las recomendaciones para evitar la circulación de personas”, manifestó Giano.