Entre Ríos es la mejor posicionada para la cuarentena administrada

El estudio de la consultora Abeceb, difundido este miércoles en los medios nacionales, posiciona a Entre Ríos como la provincia mejor preparada en todo el país para ingresar en la fase de cuarentena administrada que estudia por estas horas el gobierno nacional y el comité de expertos.

Seis de las diez provincias mejor posicionadas pertenecen al norte grande de la Argentina, y entre ellas Entre Ríos es la que reúne más consideraciones. También destacan, en ese sentido, la preeminencia que tiene la producción agropecuaria entre las actividades económicas de la provincia.

De a cuerdo al estudio, luego de Entre Ríos se ubican Jujuy, Catamarca, Formosa y La Pampa, y seguidamente Santiago del Estero, Chubut, San Juan, Misiones y Salta.

El análisis incorpora la expansión del Covid-19 en el territorio de la provincia, la estructura productiva, las principales actividades económicas, el riesgo de ingresos de la población y su situación fiscal.

Días pasados, desde Casa de Gobierno se realizó un análisis de la estrategia provincial que permitió achatar la curva de contagios y estabilizar el número de personas infectadas. En ese marco se destacó la amplia adhesión de los entrerrianos al aislamiento social, ya que se ha demostrado la capacidad que tiene esta de aplanar la curva, y las medidas de autocuidado como el distanciamiento entre las personas y el lavado de manos.

También se aclaró que si bien el aplanamiento de la curva significa que los casos de Coronavirus no están creciendo exponencialmente, eso no significa que no habrá casos, sino que están contenidos. Esto permite que el sistema de salud pueda atender principalmente a los casos graves que serán los menores.