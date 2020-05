El comercio vuelve a la actividad

Luego de maratónica reuniones con todos los referentes de de las instituciones de la comunidad el intendente francolini en acuerdo con el gobernador de la provincia Gustavo bordet que monitorea directamente toda la evolución de la pandemia se terminó de resolver en estos momentos el horario en que se marcara la autorización en la ciudad de Concordia de la apertura del comercio minorista incluyendo a ello las agencias de quiniela y de juegos varios

Dicho horario ida desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas en forma corrida algo que ha sido muy bien visto por el sector comercial de la ciudad de Concordia Qué le hizo conocer al intendente la dificilísima situación por la que se atraviesa, ya que la inmensa mayoría de los comercios mantiene Los costos fijos y no puede generar ventas con sus puertas cerradas

Si bien Hasta el momento no ha sido publicado el decreto Fuentes bien informadas hicieron conocer que el horario en que se volvería a contar con el comercio de puertas abiertas y con estrictos protocolos de seguridad es el de 8 a 16 horas

Un horario moderno y continuado que si bien no está arraigado en la costumbre del consumidor local sería muy beneficioso para todo el comercio y la organización de la ciudad que se genere como un horario usual

