Iosper reclamó la restitución del dos por ciento de aporte patronal

El Directorio Obrero del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) explicó a los legisladores provinciales la situación económica, el estado de las prestaciones, los proyectos concretados y los desafíos que tiene la principal prestadora de salud en la provincia

En la teleconferencia coordinada por el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, el presidente del Directorio Obrero de Iosper, Fernando Cañete, afirmó que la instancia fue importante ya que permitió mostrar a los legisladores los números de Iosper. En ese marco, informó que el Instituto destina el 87 por ciento de los recursos a prestaciones asistenciales; el 10, 3 por ciento en salarios y en bienes de consumo, y, en servicios no personales, el 2,7 por ciento.

Al mencionar aspectos sustanciales, más complejos en lo económico, no en lo que respecta a los afiliados sino por el financiamiento que nunca se evaluó y al que jamás se asignaron fondos específicos, como es el caso de los medicamentos de alto costo, las nuevas tecnologías y la aplicación de Leyes especiales para las que no se destinaron fondos, o que no corresponde cubrir a la obra social, Cañete detalló que “en 7.974 afiliados que padecen diabetes se invirtieron 416 millones de pesos, lo que significó el 7,36 por ciento del Presupuesto Anual Prestacional de la obra social, correspondiente al año 2019. Luego, 1.738 afiliados recibieron una inversión de 1.653 millones de pesos (el 29,29 por ciento) en medicamentos, en tanto, 6.668 afiliados que presentaron el Certificado Único de Discapacidad (CUD), recibieron de Iosper en el mismo año, 1.380 millones de pesos, lo cual implica el 24.45 por ciento.

Así resulta que, en la composición de los destinatarios de las prestaciones asistenciales, Iosper invirtió en 2019, el 36,66 por ciento en medicación de alto costo más oncología; en discapacidad, el 24,45 por ciento; en profesionales médicos, un 10,38 por ciento; en clínicas y sanatorios, el 9,67 por ciento; en medicamentos de otros planes para los demás afiliados, el 5,42 por ciento, en tanto para las demás prestaciones convenidas, tales como odontología, ambulancias, kinesiología, nutricionistas, entre otras, el 4,09 por ciento del PPA. En bioquímicos, la obra social aportó un total de 3,96 por ciento; en prótesis, 3,66 por ciento; y en anestesistas, el 1,72 por ciento. Estos datos demuestran que los dos primeros rubros que comprenden a 16.380 afiliados se llevaron el 61,11 por ciento del Presupuesto Anual Prestacional de 2019”.

Además, en Maestros Orientadores Integradores (MOI) , Iosper asignó 60 millones de pesos anuales, que, según el artículo 12° de la Ley 9.891 establece que es obligación del Consejo General de Educación (CGE) suministrar “…los cargos docentes y no docentes…”. Por esa razón, el Presupuesto de Iosper no los contempla y estas son erogaciones por fuera de lo que la prestadora de salud debe afrontar.

Por eso, cabe aclarar que los atrasos en reintegros quedarían prácticamente cancelados si fuese el CGE quien abonara a este grupo, como establece la Ley.

•Fallos judiciales

Cañete aclaró que, si se observan las obligaciones establecidas por fallos judiciales, en medicación de uso compasivo, Iosper invirtió en 2019, sólo en seis afiliados, 3.000.000 de dólares anuales, por lo que requirió a los diputados que se traten estas situaciones con resoluciones de carácter político y legislativo.

• Restitución del dos por ciento de aporte patronal

También reseñó los aportes y contribuciones de las demás obras sociales provinciales, y destacó que Iosper es la prestadora de salud provincial que menos recursos recibe en todo el país. También señaló la necesidad de restablecer la contribución patronal del sector pasivo, el dos por ciento retirado por la Ley 8706/95 de Emergencia, lo que generaría un ingreso de 55 millones de pesos mensuales, a valores de la actualidad.

• Negociaciones con prestadores

Por otro lado, Cañete desmintió la operación de prensa que promovieron prestadores de Concordia, que instalaron en la esfera pública que la prestadora tenía una deuda millonaria con sanatorios de la ciudad: “En los primeros días del mes se cancelará el 50 por ciento de la facturación de marzo (60 millones de pesos), pero estamos esperando que la provincia nos envíe los recursos; el otro 50 por ciento tendrá otro proceso, ya que implica una discusión técnica sobre las fichas, es decir, las internaciones”.

Al respecto, el director obrero precisó que los auditores de la Asociación de Clínicas y el Iosper debaten el pago de internaciones que, cuando no hay un acuerdo, intervienen los auditores de los sanatorios, ya que se discuten, puntualmente, los medicamentos “y por esas negociaciones se demoran los pagos”. “De ninguna manera se puede considerar que Iosper tiene una deuda millonaria, sino que es la mecánica de trabajo y por las negociaciones entre auditores, que implican un proceso, no es de forma inmediata”, remarcó Cañete.

Sobre los reclamos por prestaciones suspendidas desde el inicio del aislamiento obligatorio establecido por el Gobierno Nacional, Cañete destacó que “solo adoptamos las mismas medidas que dispuso la Nación y en discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad (AND); por eso, en todas las disposiciones dictadas respetaron esas pautas”.

Párrafo aparte dedicó a los reclamos de kinesiología, fonoaudiología, educación física y cuidadores, “ya que ninguno de estos profesionales estaba habilitado a circular, en el caso de centros de atención, específicamente suspendidos. Sin embargo, la última resolución 85/2020 de la Agencia Nacional de Discapacidad dispone que los servicios que efectivamente se demuestren realizados, serán evaluados y abonados”.

• Desafíos y proyecciones

Sobre la atención a los afiliados, Cañete aclaró que se trabajó en los últimos años en la puesta en línea la obtención de órdenes mediante internet y señaló que se avanza en la implementación del código QR para que no sea necesaria la impresión de las órdenes. En ese marco, aclaró que las colas que se producen en las puertas de las delegaciones son porque muchos afiliados continúan yendo a esos locales para gestionar trámites que pueden realizar on-line. “Durante la pandemia reforzamos y aplicamos disposiciones para que los afiliados no tengan que ir a las delegaciones, pero siguen yendo más allá de que se prorrogaron plazos y se dispusieron trámites en línea”, indicó el director obrero quien destacó que también en las clínicas y sanatorios se pueden gestionar las ordenes.

Por otro lado, remarcó que hace tras años se trabaja en la implementación de la consulta digital, que permitirá mayor comodidad y celeridad y habilitará un mayor control, porque hay afiliados que prestan la obra social.

Fuente: APF.