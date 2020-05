Desde el próximo miércoles Concordia habilitará un nuevo ingreso

En las últimas horas de este viernes, luego de sucesivas reuniones con los intendentes del Departamento Concordia, el Consejo de Emergencia Sanitaria y representantes del sector productivo; el intendente Alfredo Francolini anunció una serie de acciones a implementarse en los próximos días, en el marco del plan de lucha contra el coronavirus Covid-19. La apertura gradual del ingreso por la ruta 22, la creación de un permiso especial interdepartamental y la extensión del horario de atención comercial son las tres medidas principales detalladas por el Intendente.

“Desde el primer día venimos trabajando en conjunto con el gobernador Gustavo Bordet, con los intendentes del Departamento Concordia y con los distintos sectores. Una de las primeras medidas que tomamos, siguiendo el buen criterio de médicos y especialistas en estos temas, fue unificar la circulación vehicular de acceso a través de la ruta 015 y realizar un estricto control de ingresos y egresos a la ciudad en la Carpa Sanitaria que instalamos”, recordó Francolini.

“Esto nos permitió tener actualmente una condición epidemiológica controlada en Concordia, sin circulación masiva del virus, que es el principal objetivo para el que todos estamos trabajando y que, al día de hoy, determina el diagnóstico de situación que nos posibilita avanzar con otras medidas que consideramos oportunas y necesarias”, subrayó.

“Desde el miércoles 20 de mayo vamos a habilitar el ingreso por la ruta 22, principalmente para los vecinos del Departamento y para el sector productivo, en el horario de las 6 a 18. Fuera de esa franja horaria, para ingresar a la ciudad habrá que hacerlo a través de la ruta 015”, puntualizó el Presidente Municipal.

Por otro lado, Francolini destacó que, junto a las autoridades gubernamentales del Departamento, se acordó “la implementación de un permiso especial que van a otorgar los municipios y las juntas de gobierno a las personas que realmente necesiten venir, ya sea por cuestiones laborales o por motivos debidamente justificados. Este permiso va a agilizar el control en el ingreso a Concordia, haciendo que sea más práctico y más fluido para los vecinos de la zona”.

El ingreso por la ruta 22 va a estar reservado especialmente para “las personas de la Provincia y los vehículos del sector productivo que les convenga entrar por el acceso sur. A quien le quede mejor ingresar por el norte, puede seguir haciéndolo”, aclaró. No obstante “quien venga de otra provincia o de otro país deberá ingresar por la 015, que es donde tenemos la logística adecuada para realizar todo el protocolo Covid-19”.

Extensión del horario comercial

Entre otras de las medidas resueltas por el intendente junto al Comité de Emergencia Sanitaria, desde este lunes 18 de mayo se extenderá la posibilidad de que los comercios funciones hasta las 18 horas. “Ese será el horario máximo que van a poder estar abiertos, a excepción de los negocios de productos alimenticios, los delivery de comidas, las farmacias y las estaciones de servicio, en los horarios que ya tienen estipulado”.

Funcionamiento estratégico del Bloqueo Sanitario

“El control en la Carpa Sanitaria de la 015 nos demanda alrededor de cien personas por día, entre los distintos turnos, personal de enfermería, inspectores, agentes de la Policía de Entre Ríos y de las fuerzas de seguridad federales”, detalló. “Esto representa una logística importante, y sostener otro ingreso con controles estrictos para garantizar la salud de la población de Concordia, requiere del compromiso de todos, de los municipios y de las juntas de gobierno del Departamento y de los productores de la región”, sostuvo.

“Estas medidas y estas disposiciones no son un capricho del Intendente ni del Comité de Emergencia Sanitaria. Sabemos del reclamo genuino de los vecinos y de los propios productores, pero no podemos hacer la liberación de todos los ingresos, necesitamos contar con la logística, la colaboración y la responsabilidad de todos para que el Bloqueo Sanitario siga siendo efectivo y podamos seguir con una situación epidemiológica controlada, como la tenemos hasta ahora”, explicó.

Advertencia

Finalmente, al momento de analizar cómo se ha implementado la excepción de salidas de esparcimiento en la primera semana, Francolini indicó que “a los profesionales del Comité de Emergencia Sanitaria le preocupa mucho lo que ha pasado, sobre todo entre jueves y viernes. La gente debe ser consciente que la pandemia no ha pasado, que seguimos en emergencia y que todos debemos cuidarnos. El uso de tapaboca o barbijo casero y mantener el distanciamiento social es obligatorio, los paseos públicos y las plazas no están habilitadas. Seguimos monitoreando lo que pasa, y si no se corrigen estas conductas el lunes vamos a tener que evaluar la posibilidad de volver atrás con esta excepción”, anticipó.