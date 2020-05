En Villa Adela, los vecinos no dan más y piden soluciones por las «picadas de motos»

En estas últimas 2 semanas hemos recibido varios mensajes de vecinos de la zona de Villa Adela haciéndonos saber de las carreras en moto (picadas) que se están realizando ilegalmente en uno de los principales accesos a la ciudad.

Concordia ya ha tenido que llorar a varios jóvenes que perdieron su vida en estas picadas clandestinas. *La policía no atiende o nunca tienen nafta*

Así nos escribe en un mensaje un vecino muy preocupado.

“Son chicos jóvenes con toda una vida por delante, chocan o se caen y sino se matan quedan todos “calengos” para todo el resto de su vida. No entienden, no comprenden” nos escribe una señora muy preocupada.

“Acá ya han muerto personas, capaz se acuerdan de un chico que volvía de trabajar y estos lo chocaron. Destrozaron una familia y siguen jodiendo” continúa la vecina.

Un señor nos comenta que: “Vos llamas a la policía, o no te atienden nunca o no tienen nafta según ellos. Gracias a Dios no hay tantos robos acá en Villa Adela porque sino que van a hacer con un patrullero sin combustible, una locura”

Fuente: Conectados.