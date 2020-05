LA PEOR INVERSIÓN DE LA HISTORIA: GASTÓ SU MEJOR ACTIVO FINANCIERO PARA COMPRAR 2 PIZZAS PERO HOY VALE US$ 90 M

HOY SE CUMPLE UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA PRIMERA TRANSACCIÓN CON BITCOIN. DE CUÁNTO FUE Y QUÉ SE COMPRO

Se cumple hoy un nuevo aniversario de la primera transacción de Bitcoin, aquella en la que Laszlo Hanyecz pagó dos pizzas con BTC 10.000. Cada 22 de mayo, el ecosistema cripto mundial recuerda este acontecimiento como el Bitcoin Pizza Day, un evento que más allá de la anécdota de la compraventa, marca un hito, un antes y después en la historia de adopción de la principal critomoneda. Aquella noche de 2010, Laszlo Hanyecz un programador de Jacksonville, Florida, publicó en el foro Bitcoin Talk, el principal lugar de reunión para los bitcoiners en ese momento, un mensaje en el que pedía dos pizzas. A cambio, prometía pagar la comida y el envío con BTC 10.000. Este fue el mensaje:

Se puede traducir como «Pagaré 10.000 bitcoins por un par de pizzas… Tal vez 2 grandes, así me quedan algunas porciones para el día siguiente. Me gusta dejar pizza para picar después. Pueden hacer la pizza ustedes mismos y traerla a mi casa o pedirla en una pizzería, pero lo que busco es que me entreguen alimentos a cambio de bitcoins, que tenga que pedirlos o prepararlos yo mismo, algo así como pedir un ‘desayuno’ en un hotel o algo así, y te traen algo de comer y estás feliz.» En 2010, BTC 10.000 equivalían a unos US$ 41, un precio algo elevado para dos pizzas, que costaban USD 25 en la famosa cadena de pizzerías Papa John´s. De todas maneras, Hanyecz solo quería hacer el intercambio de alimentos por bitcoins y fijo la suma en un número redondo: 10.000 bitcoins.

La “pizza-transacción” es pública y se puede verificar que, en efecto, transfirió 10.000 Bitcoins a alías “jercos”, titular de la wallet 17SkEw2md5avVNyYgj6RiXuQKNwkXaxFyQ.

Desde el inicio de Bitcoin, las «pizzas de Hanyeczs» se han vuelto cada vez más caras. Nueve meses después de la compra, Bitcoin alcanzó la paridad con el dólar estadounidense, haciendo que las dos pizzas valieran US$ 10.000 y en 2015, el quinto aniversario del Bitcoin Pizza Day, las dos pizzas fueron valoradas en US$ 2.4 millones. Hoy, Bitcoin cotiza en poco más de US$ 9000, por lo que las famosas pizzas estaría costando hoy US$ 90 millones. Es decir, hoy se podrían comprar 9 Bugattis Veyron dorados, el auto más caro del mundo, valuado en US$ 10 millones cada uno.