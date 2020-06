Lanata volvió con una fake news y se la desmintieron en una hora

El periodista Jorge Lanata volvió a la televisión y, en sus primeros diez minutos al aire, lanzó una fake news que fue rápidamente desmentida por la víctima.

En medio de su habitual editorial apuntó los cañones hacia el reconocido investigador del CONICET Diego Golombek. En el informe el periodista afirma que «cobra un premio del 100 mil dólares del estado».

Me dicen que Lanata afirma que «cobro un premio del u$s100.000 del estado». No es un premio: es un subsidio de investigación Covid-19 por alrededor de u$s 10.000, a cuya dirección renuncié hace rato y asumió otra investigadora Conicet.

— Diego Golombek (@DiegoGolombek) June 1, 2020