“Estoy hasta la coronilla de los idiotas, imbéciles, pelotudos e irresponsables», dijo el ex intendente de San José

El ex senador por el departamento Colón y dos veces intendente de la ciudad de San José, Pablo Andrés Canali, publicó un duro descargo en la red social Twitter contra los cuatro jóvenes que violaron la cuarentena en la ciudad de Colón, que motivó el retroceso a Fase 1 de la región.

“Estoy hasta la coronilla de los idiotas, imbéciles, pelotudos e irresponsables. No me pidan empatía porque no tengo más para estos casos”, sostiene el twitt de Canali.

El posteo fue hecho el pasado sábado 6 de junio, minutos antes de la conferencia de prensa en la que el Gobernador Gustavo Bordet dio a conocer el retroceso a Fase 1 de las ciudades de Colón, San José y Liebig.