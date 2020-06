El LawFare, el ejercicio de la defensa en Juicio y las filtraciones de la Justicia

En una nota realizada por «El Entre Ríos», más allá de los pormenores de la causa en particular qué se refiere, deja al descubierto la problemática que sufren los abogados Defensores en las causas penales en la provincia de Entre Ríos y su relación con las fiscalías que actúan en cada una de ellas.

Donde muchas veces los abogados Defensores se les hace muy difícil obtener acceso a la causa y a la prueba existente, mientras que observan con impotencia como las mismas pruebas que se busca obtener, aparece publicada en los distintos medios digitales según la conveniencia de los distintos intereses en juego en la causa penal. Con el poder que tiene la opinión pública y las distorsiones que sobre la misma se pueden generar a raíz de la publicación parcializada y antojadiza de la prueba sin que se conozca el contexto general.

Máxima en el marco del denunciado uso de la ley los procesos penales como herramienta de política, conocido como LawFare que simboliza la unión de las palabras law (ley) y warfare (guerra), lo que no solo fuera denunciado por dirigentes latinoamericanos, si no también por el mismo papa Francisco.

A continuación transcribimos la nota:

06/09/2020 |El último informe de la Revista Análisis, en el que sacó a la luz datos surgidos de más de dos mil horas de grabación de las testimoniales realizadas en la Fiscalía, ha servido para reinstalar en los medios la llamada “Causa Contratos Truchos de la Legislatura”,

a la par que ha dado origen a una denuncia presentada por uno de los abogados defensores, por entender que se ha violado el Código de Procedimiento Penal, al filtrarse material reservado sólo a las partes en pugna.

Más de 30 imputados y aproximadamente dos mil millones de pesos convierten a la causa que investiga la presunta desviación de fondos públicos mediante contratos fraudulentos en la Legislatura de Entre Ríos en una de las más relevantes de que se tenga memoria. ¿Puede la denunciada “fuga” de información derivar en pedidos de nulidad? ¿Sirve para algo la nota que dos fiscales dirigieron al director de Análisis, en la que le piden se abstenga de ahora en más de revelar datos personales sacados de los videos que dice tener? ¿Los cuestionamientos van solo contra quienes entregaron la información o también avanzan contra el periodismo por haberla publicado?

“Acá no se está cuestionando la libertad de información o la libertad de expresión. Son derechos constitucionales. Felicitamos al periodista que consigue el material y que lo da a difusión. Es su trabajo y está bien”. Tal la aclaración que Alejandro Canavesio, presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos, creyó oportuno formular de entrada, en diálogo con el sitio El Entre Ríos.

“Lo que preocupa a la abogacía del fuero penal –prosiguió Canavesio- es que acá se violó una norma procesal. Constituye una afrenta al ejercicio de la defensa, además de la violación al derecho del justiciable. Desde el Colegio queremos ser firmes y apoyar esta investigación y que se castigue a los responsables”, enfatizó.

La investigación a la que aludió es la solicitada por el abogado defensor Emilio Fouce, que pidió se logre dar con el responsable de la fuga de información que derivó en las revelaciones del último número de la Revista Análisis.

El actual titular del Colegio de Abogados alertó que la “filtración” en cuestión “pone en riesgo la propia investigación mayor porque se pueden producir cuestionamientos que hacen a la defensa de los investigados”.

Aprovechó para denunciar que no es la primera vez que ocurre. “Esto se repite reiteradamente en otras causas, con mayor o menor difusión a través de los medios masivos de comunicación. Merece una charla con la Sala Penal, con el Ministerio Público Fiscal, para ver que estas filtraciones no se produzcan. Es como se dice en la jerga: hay topos que producen estas fugas que ponen en riesgo la investigación”.

“El problema no está en la información que dan ustedes –reiteró Canavesio. La libertad de expresión, la libertad de información, están en la Constitución y todo tiene un mismo rango constitucional, tanto ese derecho que tiene el investigado, el justiciable, como el derecho del periodista a tener la fuente que tenga -que no tiene que revelar su nombre- y publicar lo investigado. La cuestión es que de adentro se está produciendo una violación a una norma que está vigente. Nadie puede tener acceso a la información más allá de las partes”.

A continuación, la entrevista publicada en el portal El Entre Ríos.

– ¿Ante esa “fuga” de la que habla, debió reaccionar actuando de oficio el Ministerio Público Fiscal?

-Tendría que haberse dado cuenta inmediatamente. Tratándose de una causa importante, tendría que haber reaccionado tras ver la publicación e investigar de oficio lo ocurrido, porque esa respuesta que da el Ministerio Público Fiscal diciendo que todos los abogados tenían acceso al expediente, hay que tomarla con mucho recaudo, porque si bien se pone a disposición, se retacea mucho. Esto es lo que me dicen los penalistas, que la información no la obtienen inmediatamente. No es que uno pide tomar vista y al día siguiente le dan el expediente y los CD para ver las testimoniales y demás. Esto tiene un proceso, más en época de pandemia, donde hay ciertos protocolos que cubrir. No se produce automáticamente y lleva un plazo. Esto de tirar el córner para ver quién toma la pelota, me parece que el Ministerio Público Fiscal en ese sentido, decir que son muchos los que tienen acceso, no justifica que esta información se haya filtrado.

-Entre esos muchos, ¿quiénes están? ¿Los abogados defensores, el propio Ministerio Fiscal y también la Fiscalía de Estado?

-Sí, exactamente. También la Fiscalía de Estado… Y todos los empleados que están con el expediente en la Fiscalía.

-Con fecha de ayer, Daniel Enz recibió una nota de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, que le piden se abstenga de aquí en más -en el caso de tener las filmaciones a las que alude en la nota de la Revista Análisis- de divulgar datos de identidad, fotografías o cualquier otro tipo de circunstancia relacionada con la identidad de personas que eventualmente puedan intervenir como testigos en el plenario. ¿Cómo le ha caído esta nota? ¿Qué opinión le merece?

-Es protegerse la Fiscalía de algún error que se ha cometido en la propia Fiscalía, esta filtración de la que estamos hablando. Ahora bien, en la persona de Daniel Enz, haber recibido eso le debe haber producido indiferencia, porque si él tiene el material, está protegido constitucionalmente y a ese material lo puede dar a difusión. Que un fiscal le diga que no revele datos personales me parece que no corresponde en este contexto en el cual se ha dado. Ha hecho ya varias revelaciones, o sea que está actuando la Fiscalía sobre hechos consumados. Lo que tiene que quedar claro es que acá se ha producido una violación a una norma procesal al filtrarse cuestiones susceptibles de perjuicio hacia los justiciables y su derecho a la defensa y que lamentablemente se han dado a difusión. Pero esta difusión no está mal hecha, porque eso se ha obtenido lícitamente. Yo no creo que se haya producido algún ilícito para obtener el material. Todo lo contrario. Lo han obtenido en el marco de una investigación y está perfecto.

– El ilícito estaría en quien suministró esa información que debía estar a resguardo?

-Totalmente. Eso es lo que se tiene que investigar y dar seguridad a todos, para este proceso y para todos los procesos.

-En ocasiones, en los procesos se embarra la cancha a propósito para finalmente presentar una nulidad, que caiga todo el proceso y no se haga justicia. ¿Puede pasar esto en esta causa?

-No puedo hablar de una materia que no la trabajo, pero sí escucho lo que los propios penalistas me comentan. No sería factible, pero sí se podrían dar procesos de dilación, dilatorias que pidan que se investigue, y que se desvíe el objeto principal de la investigación. Son estrategias que utilizan los profesionales, pero no creo que vaya a caer la causa por esta cuestión.

Por último, Alejandro Canavesio aprovechó para deslizar un cuestionamiento al actual sistema penal entrerriano, al entender que los abogados defensores quedan relegados en su participación: “Antes había un juez de instrucción y trabajaba de otra manera –recordó-. Ahora hay un fiscal que tiene la potestad de investigar y no dar participación. Los abogados estamos muy en el observatorio, la vemos desde arriba. Esto es para revaluar el código de procedimiento y la actuación que tienen los fiscales en las distintas causas”, concluyó.