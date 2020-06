La irresponsabilidad género inmensos incendios en Islas entrerrianas

Lamentablemente volvemos a sufrir los entrerrianos esta vez en la sección de Islas frente a la ciudad de Rosario en el pre Delta fuegos de gran dimensión que se producen casualmente en esta época del año previo a la siembra, donde los compos deben ser limpiados o los montes vírgenes desforestados, situación que genera peligros inminentes a los entrerrianos y también a sus vecinos en el superpoblado Municipio de Rosario

De más está decir que el daño ecológico que se genera por este desmonte por vía de incendios no tiene parangón con otros daños

La brigada forestal de la Policía de Entre Ríos,. con aviones y lanchas qué proveyó el gobierno nacional, informa de la magnitud de los incendios en estos momentos y dan cuenta de que a pesar de haber labrado acta de infracción y hacer campaña de difusión y coordinación, no logran evitar la irresponsabilidad empresarial, a pesar de las elevadas multas, lo que hace que no cesa esta asesina operación y los incendios que se generan, los que claramente son intencionales

Sucede que el desmonte por vía del uso del fuego, siempre a pesar de las multas, termina siendo económicamente más redituable que el desmonte por métodos tradicionales que hoy está prohibido en la mayoría de las hectáreas de la provincia de Entre Ríos. Y que todo este esfuerzo para extinguirlo genera inmensos gastos al erario público que pagamos todos los entrerrianos

En ese marco el gobierno provincial trabaja en distintos aspectos para atender los incendios en las islas del Delta. "Los incendios en las islas de Victoria son un tema recurrente, que nos preocupa y ocupa desde hace tiempo», expresó el gobernador Gustavo Bordet. Recorridas en lanchas, vuelos de patrullaje con el avión vigía provisto por Nación, labrado de actas de infracción, campañas de difusión, coordinación con Defensa Civil y Brigada Forestal de la Policía, son las principales acciones desarrolladas en forma permanente. "Pero también responde a una irresponsabilidad absoluta de productores que sin ningún tipo de escrúpulos, ni de miramientos, prenden fuego, previo a la siembra, y esto obviamente trae aparejado un daño ecológico muy grande, que afecta no sólo a la ciudad de Rosario con el humo sino a todo ese ecosistema", expresó el gobernador Gustavo Bordet. Luego mencionó las intervenciones que ha tenido el gobierno provincial con este tema. “Se realizan monitoreos y se están cobrando severas multas a los productores que realizan este tipo de prácticas que no están autorizadas, que son ilegales. Solicitamos a Nación que los medios aéreos de los que dispone se asienten en la zona para llegar a las partes de difícil acceso de manera inmediata; los cuales están desde el pasado viernes en Rosario”. También hizo referencia al contacto mantenido con su par de Santa Fe, Omar Perotti, para articular medidas de control en forma conjunta y el pedido de colaboración al municipio de Victoria porque es éjido de esa ciudad y también a Prefectura para poder hacer patrullajes que eviten este tipo de prácticas que son contrarias al ordenamiento legal. Desde el Plan Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Ambiente, se realizan monitoreos continuos de la problemática informando al Servicio Nacional, sobre todo cuando la situación amerita intervenciones con medios aéreos. La prevención y el alerta temprana son claves en el trabajo. Dada la situación actual del territorio, más la prolongada bajante del río Paraná, las altas temperaturas y escases de lluvias, desde el Plan Provincial de Manejo del Fuego no se están emitiendo autorizaciones de quema para la zona. Respecto a los controles sobre quemas ilegales, la provincia realiza controles en conjunto con otras instituciones como Gendarmería, delegación de islas del municipio de Victoria, Dirección de Fiscalización de la provincia y Delitos Rurales de la Policía, especialmente sobre el viaducto Victoria – Rosario, en cuanto a la prohibición de acampar, pescar y cazar, ya que la mayoría de los incendios de esa zona son provocados por negligencia al encender fuego para cocinar. En estos controles se decomisan los artículos de pesca, se labran actas por infracción a la Ley de Pesca y por estacionar en lugares no permitidos. Además, se realizan tareas de concientización repartiendo folletería. A su vez, se están realizando vuelos de patrullaje con el avión vigía, labrando actas de la Ley N° 9.868 en los casos donde se detectan quemas no autorizadas y en caso de ser necesario se actúa con un avión hidrante, ambos medios aéreos aportados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Abordaje institucional En conjunto con Defensa Civil de la provincia se realizan reuniones semanales con el municipio de Victoria y los principales actores, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Fiscalización de la Provincia, Bomberos Voluntarios, Policía de Delitos Rurales, Concejo Deliberante de Victoria, diputada departamental, concesionario del viaducto Caminos del Río Uruguay, etc. Además se realizaron reuniones con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y autoridades de la Provincia de Santa Fe para un abordaje interprovincial consensuando acciones de prevención y mitigación. Cabe aclarar que la problemática de los incendios en islas no es igual para todo el territorio, en las reuniones realizadas para buscar soluciones se determinaron tres áreas con distintas realidades, una es el área sobre el viaducto Victoria – Rosario, otra es el territorio de islas alejado de centros urbanos y sin caminos de acceso, que ocupa la mayoría del Delta y el último es la rivera de las islas que limitan con Santa Fe, al norte, y Buenos Aires, al Sur. Para cada área se plantean distintas estrategias de abordaje territorial, en cuanto a la prevención, pre supresión, detección y supresión de los incendios forestales. Actuaciones de la División de Incendios Forestales Desde la División de Incendios Forestales de la Policía de Entre Ríos se informaron las intervenciones las intervenciones que se han llevado a cabo en las islas del Delta en este año 2020, con el apoyo del personal de las comisarías ubicadas en la zona. El miércoles 12 de febrero se combatió un incendio en forma incansable, día y noche, que logró ser sofocado el domingo 16. Intervino personal de la comisaría de Islas Charigue convocados por vecinos del Banco de San Andrés, la División de Incendios Forestales y técnicos del Plan Provincial de Manejo del Fuego, quienes prestaron apoyo con un drone. Cabe destacar que se pudo detectar en esta oportunidad, que los incendios se generaron debido a la actividad humana en la zona (generalmente turistas que inician fuego o fogatas en las zonas costeras, también se constató que existen pozos donde se quema la basura a diario). En fecha 29 de mayo una cuadrilla de Bomberos Forestales se hizo presente en la Localidad de Capitán Bermúdez, más precisamente al Batallón 603 del Ejército Argentino, donde ya se encontraban el personal de la Protección Civil de Santa Fe en conjunto con el SINAGIR Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos, allí se montó el centro de operaciones y desde la costa santafesina se trasladó a las cuadrillas en helicóptero debido a que los focos de incendio se encontraban a varios kilómetros de distancia unos de otros en el terreno de las islas al norte de la traza vial. Los trabajos de las cuadrillas se dificultaban debido al tipo de terreno y vegetación participaron aproximadamente 30 personas combatientes en el terreno además de otras en tierra de apoyo logístico Protección Civil Santa Fe, Bomberos Voluntarios Santa Fe, Prefectura Naval Seccional Rosario y una cuadrilla de Bomberos Forestales de la Policía Federal Argentina. Las tareas demandaron dos jornadas completas realizando trabajos únicamente diurnos debido a que se consensuo que sería muy arriesgado el trabajo nocturno. Se combatió en tres focos de incendio puntuales finalizando en fecha 30 de mayo en horas de tarde. Asimismo, el personal de las distintas comisaras de islas ha tenido intervenciones en incendios a los que ha concurrido y combatió con éxito en conjunto con Prefectura Naval en el mes de marzo en la parte ribereña del Paraná viejo a la altura de puerto San Martin sin consecuencias ni daños a la propiedad.