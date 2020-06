LA DURA CARTA DE UNA DOCENTE.

No somos ricos, somos laburantes que trabajamos más tiempo del que nos corresponde, por lo tanto creo que me merezco mi sueldo, que le recuerdo está igual al del año pasado. No soy rica, hace poquito pude cambiar mi auto, obviamente sacando un crédito, tenía uno chiquito modelo 98, y ahora no se piense que me compré un último modelo.

Vivo en una casa prestada, porque nunca tuve la suerte de obtener el Procrear y sinceramente hoy en día es imposible poder edificar. Todo lo que tengo es a fuerza de sacrificio, porque toda mi vida trabajé. Cuando no tenía muchas horas, debía caminar y a veces hasta bajo la lluvia porque ni para el cole tenía, yendo de una escuela a otra, como muchos de mis colegas. Cuando no tuve para comer, la familia de mi novio me compraba la comida, y no se piense que ellos estaban bien, una familia humilde y trabajadora que siempre la remó. Tuve que dejar la universidad porque estudiaba o trabajaba: para Arquitectura necesitaba tiempo y dinero. Pude estudiar el Profesorado y siento que amo lo que hago, aunque a veces me enoje.

Enojos como el de hoy. ¿Ud. sabe que los docentes aportan más que el resto de los trabajadores a la Caja jubilatoria? Y ahora quieren subir a un 22%, ¿me está cargando?!! Un impuesto “solidario” provisorio, jajaja, los provisorios de los políticos son un ¡para siempre! Yo soy solidaria, solidaria con las personas que quiero y que en este momento realmente la están pasando mal, además, ¿Ud. sabe en qué gasto mi dinero? Qué fácil que es ser solidario con el dinero de otro. En épocas “normales” como muchos de los colegas docentes, compramos insumos para nuestros estudiantes, elementos de limpieza, trabajamos a deshora para que puedan concurrir a eventos, ayudarlos a juntar plata para viajes, campamentos, etc. Hasta le sacamos tiempo a nuestras familias porque a veces nos ausentamos por varios días para acompañarlos a torneos, viajes, etc.

Párrafo aparte el de los elementos de limpieza, ¿Ud. sabe que las escuelas siguen abiertas? Porque está el comedor, y en lo que va del año (6 meses han pasado, porque en enero también se trabaja), no hemos recibido ni un peso de la partida correspondiente a limpieza. Sólo un cheque de “refuerzo” por el monto de $4.860, cabe aclarar que lo recibimos hace un par de semanitas, todos los meses anteriores y los que vendrán es cooperadora quien nos ayuda a comprar las cosas. Y si no son ellos, ¡somos nosotros que lo sacamos de nuestro bolsillo! ¿Sabe qué? Estoy enojada. ¿Por qué? Porque Uds. han dicho que aumentaban las partidas. Y no es verdad, porque se ha dicho que no deben pagar a las cooperadoras, pero deberían decir que es importante que el que pueda lo haga, porque ellas ayudan a las instituciones, Uds. poco hacen.

Nosotros somos solidarios, desde la escuela hicimos muchísimas máscaras para donar a nuestros profesionales de la salud, Uds. pocas herramientas les dieron para enfrentar esta pandemia.

En la escuela, cuando sabemos que hay algún tipo de dificultad con algún estudiante, hacemos lo imposible para poder ayudarlo, y eso también implica sacar dinero de nuestro bolsillo.

Uds. aplicaron todos los trámites on line, y ahora las clases on line. ¿De donde cree que sale eso? ¡De nuestro bolsillo!

Y así tengo muchísimas cosas más para enumerar.

¡Basta con el atropello a los trabajadores de la Educación!

Estamos cansados de estar encerrados, de estar 24 hs los 7 días de la semana disponibles para la escuela, porque es así: no hay hora ni día para que nos contacten tanto alumnos, padres, colegas o superiores. Y encima en vez de recibir buenas noticias, nos hacemos eco de lo que quieren hacer, indigna, enoja, duele y entristece mucho. Deje de poner palos en la rueda y ayude a que la educación mejore, porque si ayuda a los docentes, estaremos más felices para poder desempeñarnos en lo que amamos. ¡¡¡¡Enseñar a nuestros niños!!!!

Soy una fiel defensora de la educación pública y por sobre todo de la educación técnica, pero lamentablemente cada vez ¡estamos peor! Sueldos magros, partidas que no llegan, edificios que se caen a pedazos, sin baños, sin agua, etc., etc. Y eso, ¿a quién le corresponde mejorarlo? Porque sólo escucho palos para los docentes cuando hacemos paro, pero no es sólo el dinero, es por las condiciones en las que trabajamos y el estado edilicio a donde deben concurrir los niños, ¿también somos culpables de eso?

Sólo le pido que reflexione y que piense: ¿estamos a la misma altura que el resto de las personas con las que nos compara para entrar en el impuesto solidario?

Por favor no nos meta más la mano en nuestros bolsillos. Si se fija, estoy segura que el 100% de los docentes paga sus impuestos como corresponde y hace malabarismo para llegar a fin de mes y poder progresar. Me pregunto, ¿los que poseen miles de hectáreas, o los dueños de empresas pagan todo como corresponde? ¡Le aseguro que no! Más de una de las grandes empresas tiene en negro a sus empleados (hablo con conocimiento de causa), evaden impuestos por todos lados, deudas fiscales impresionantes, por qué no va y les cobra a ellos en vez de meter la mano en mi bolsillo, se lo agradecería eternamente.

Texto publicado en Facebook por Carolina Zárate, profesora en Educación Técnica, rectora suplente de la Escuela de Educación Técnica N°2 Almirante Guillermo Brown, de Paraná