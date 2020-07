Reiteran que los entrenamientos físicos en grupo están prohibidos en Concordia

En forma periódica, profesores de la Dirección de Deportes realizan controles en las zonas públicas más concurridas, informando y controlando que se cumplan con las normativas dispuestas en la actual fase del plan de contingencia ante la pandemia, dado que no se encuentran habilitados los entrenamientos en grupo. Al respecto, el titular del área, Javier Pagola, recordó que «la habilitación a gimnasios que sucederá la semana entrante no establece el entrenamiento en grupos en la vía pública, por lo que se si detectan estas situaciones corresponderán infracciones».

Luego de que se habilitara la actividad física en forma individual en la vía pública (pedestrismo, ciclismo), personal de la Dirección Municipal de Deportes comenzó a realizar controles para que no se infrinja esta normativa. En este sentido, cabe señalar que la habilitación permite salir a correr o trotar en forma individual y no en grupo, no estando habilitados los grupos de running.

Con la nueva habilitación a gimnasios a partir del próximo lunes, bajo un estricto Protocolo, se permitirá su funcionamiento dentro de cada establecimiento, que es el ámbito en el que cada institución puede realizar los controles y hacer cumplir las medidas de prevención dispuestas, tales como desinfección de los elementos utilizados, el espacio, distanciamiento, entre otros aspectos.

«Los grupos de entrenamiento en la vía pública o en espacios públicos no están autorizados, seguiremos controlando, y si se detecta alguno el área de Inspección realizará la notificación y acta correspondiente, correspondiéndoles multa si es el caso, porque las autorizaciones que se han establecido son precisas y los Protocolos para funcionar muy estrictos», señaló Pagola. «Es importante que todos respetemos las medidas, que son para beneficio de toda la población y de la salud pública», resaltó.