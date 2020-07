7 julio, 2020 12:17

SOMONETTI ACLARÓ QUE EL VIERNES 10 DE JULIO NO ES FERIADO NACIONAL

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC) Concordia, Juan José Simonetti, habló con El Heraldo y aclaró que el feriado del viernes 10 de julio “es un feriado puente, no laboral, pero no es feriado nacional, esto afectaría a la administración pública no al comercio”.