Mauro García: “En algún momento vamos a tener circulación de virus”

El médico de la ciudad, recalcó que “Concordia está muy bien, nuestra situación epidemiológica es muy buena, la ciudad está funcionando, pero la situación es compleja por lo económico, donde la gastronomía y el turismo está totalmente parado y eso hace que la situación sea más compleja”. Con respecto a la circulación de la gente en la ciudad, el secretario municipal, describió que “muchísima gente entra y sale de Concordia, más de 700 personas por semana se registran; ahora viene un fin de semana largo donde se va a mover gente, gente que tiene familiares mayores, que sacan sus certificados, gente que se moviliza por enfermedad, por trabajo y uno no le puede prohibir el ingreso a la ciudad, lo que uno simplemente apela es el sentido común de cada uno de nosotros porque la verdad que no dan los medios para controlar a uno por uno y, si bien es enorme el esfuerzo que están haciendo, el municipio, las fuerzas, la Cruz Roja y el sistema sanitario, es imposible controlar a uno por uno; mas allá que acá los controles están fantásticos, la diferencia nuestra con otras ciudades es este tipo de controles”.

El profesional de la salud concordiense, se refirió al pedido del vecino país para el ingreso de argentinos y explicó que “los uruguayos pidieron que, para el ingreso a su país, los argentinos tenemos que tener un examen de Covid-19 negativo; la verdad que se está hablando y no hay nada confirmado”.

“Esto que pasa con Uruguay, pasa con otras provincias y otras ciudades de acá de Argentina”, agregó.

“En misiones te piden el examen de coronavirus negativo”, sentenció.

“El examen, si te lo querés hacer particular sale 5000 pesos”, informó García. “Estamos entrando en una locura y vamos a tener que tener cuidado porque esto se vuelve seres humanos contra seres humanos; los lugares que estén en mejor situación epidemiológica se van a querer cuidar de los que estén en peor situación”, adelantó.

“En Concordia, tengo entendido que hay un único lugar que lo están haciendo al análisis y por pauta del colegio de bioquímico sale 5000 pesos, para toda la provincia; se hace un hisopado nasofaríngeo como se hace en el hospital Masvernat y a las 24 horas tenés el resultado”, explicó el médico local.

“Después de más de 100 días de cuarentena, creo que la gente sabe muy bien cuáles son los cuidados, seguir haciendo hincapié en el uso de barbijos, no relajarse en eso y mantener los dos metros de distancia con la otra persona; si van al supermercado que vayan de a uno; que la gente disfrute de las salidas a correr, a caminar, a andar en bici, a pasear, pero no podemos juntarnos a tomar mates con los amigos, esas cuestiones grupales no se pueden hacer”, pidió García.

“Uno subestima y cuando empezás a tener casos, en una ciudad como Concordia, si se empiezan a ir los casos y si no tenemos un nexo, vamos a retroceder de fase y ahí va a ser más complicado y todo lo que hemos logrado flexibilizar se va a volver para atrás y otra vez a cerrar todos los negocios, quedarse en casa, no poder salir con nuestros hijos, la verdad que sería un error grave”, extendió. “Tenemos esas libertades, logramos esta situación, sigamos cuidándonos”, enfatizó.

Por último, el secretario de salud y deporte, dijo que “hasta que salga la vacuna, estas reuniones sociales que nosotros conocíamos, como cumpleaños, casamientos, no van a volver a pasar”.

“Mucha gente optimista cree que este año va a estar la vacuna, porque hay dos o tres laboratorios que ya están probándola, pero los tiempos de la enfermedad son muy cortitos; hace seis meses empezó todo esto por eso yo creería que para que la vacuna sea efectiva y tener datos buenos y que crea una buena inmunidad, hasta el año que viene no va a pasar”, culminó García.