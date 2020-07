IFE: seguiría vigente hasta que haya un seguro de desempleo

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) trajo muy bueno resultados a nivel nacional. Hace una semana el propio Alberto Fernández confirmó que habrá una tercera etapa del bono de $10.000. Ahora bien, no descartan que dure hasta que haya un seguro de desempleo universal.

Se sabe que la pandemia de coronavirus trajo consigo una crisis económica grave en Argentina. Seguramente, empeorará cuando se termine la situación de aislamiento. Es por esto, que el IFE es de suma importancia para las personas que más lo necesitan. Así lo expresó la viceministra de Gabinete de la Nación Cecilia Todesca: “El IFE es un programa que ha dado muy buenos resultados. Por eso hay un reclamo de no salir del bono rápidamente, es un reclamo que yo comparto. Uno de los peores errores que pudiéramos cometer es, para que se entienda, sacar el pie del acelerador demasiado rápido. Hay que ir calibrándolo, obviamente nuestra posibilidad de financiamiento también tiene un límite y tenemos que lograr que cada peso que el Estado gaste, lo gaste de la mejor manera posible”

Además, se expresó al respecto de si el bono tiene fecha de vencimiento: “No, no la tiene, y no debería tenerla porque tenemos que tener la responsabilidad de ver qué les pasa a las familias argentinas. Si las personas no pueden salir a trabajar, el Estado tiene que estar para ayudar”.