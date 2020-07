LA AMISTAD Y EL DERECHO

Con motivo del día del amigo, este 20 de julio, pensando en la amistad y en su relación con el Derecho, encontré algunas aproximaciones, aunque parezcan términos contrapuestos y extraños entre sí.

Obviamente, si hablamos de un litigio judicial, sin dudas las partes contrincantes lejos estarán de ser amigos, sino todo lo contrario, con intereses contrapuestos se encuentran luchando por vencer uno al otro, una suerte de «lucha por el derecho» paragrafeando a Von Ihering. Pero sabía usted ¿que la amistad o enemistad es causa de recusación o excusación de un juez? Pues si el juez resulta amigo o enemigo de alguna de las partes, éste mismo se puede «excusar» de entender en la causa o asimismo cualquier parte puede «recusar» al juez por este motivo.

Por otro lado: ¿cuántos negocios jurídicos se celebran, habiendo comenzado las tratativas previas en base a una amistad?

Muchas veces, el hecho de que los abogados entre sí tengan alguna pequeña amistad colabora en ponerse de acuerdo para encontrar una respuesta adecuada a dos partes en conflicto. Ésta es una de las mejores posibilidades siempre y cuando cada uno de ellos busque el mejor interés para su cliente; porque todos sabemos que una adecuada conciliación o mediación de los intereses antagónicos es más económico y saludable que un gran pleito.

Existe también la posibilidad de que justamente si entre los abogados litigantes existe amistad, deba uno de ellos explicarle la cuestión a su cliente y alejarse de la causa; pués un abogado no debe nunca traicionar un estado de su conciencia y deberá ser leal a su cliente (la lealtad se encuentra enunciada en los mandamientos del abogado de Couture)

Estas situaciones, a más de un colega, no has puesto en verdaderos tironeos morales y de conciencia, pero todo abogado, que se digne de tal, sabrá sortear apropiadamente la situación. Es imposible hacer casuística, cada caso particular tendrá necesariamente una solución única.

Volviendo a la amistad, los amigos suelen celebrar contratos verbales sin recurrir a ningún abogado, por ejemplo comparten un departamento que alquila uno solo de ellos, se ponen un pequeño negocio juntos, constituyendo una sociedad de hecho. Sin duda todo marcha de maravillas mientras dure la amistad o mientras no comienzen conflictos entre ellos que ni siquiera imaginaban antes de haber comenzado el negocio.

Muchos sostienen al pie de la letra: «las cuentas claras conservan la amistad» y aunque se conozcan de toda la vida, al momento de celebrar un acto jurídico le otorgan todas las formas y efectos jurídicos.

Cercano a estos relatos se encuentra la sociología jurídica que es la ciencia que estudia ciertos fenómenos naturales y su repercución en las normas jurídicas y en los negocios jurídicos.

En fin los fenómenos humanos, las conductas humanas sin duda sustentan el dinamismo del derecho pero sobre una base que siempre será inmutable: La Justicia.