La Cruz Roja Concordia donó termómetros infrarrojos al municipio

El jueves, la Cruz Roja Filial Concordia hizo entrega de una donación de 10 termómetros digitales infrarrojos a la Municipalidad, los que serán destinados a los operativos de control y prevención de la pandemia de coronavirus. «Quiero reiterar el agradecimiento a toda la Cruz Roja, a su presidente Marcelo Spinelli, a los voluntarios y a todo el equipo de la institución, por el compromiso y el trabajo en conjunto permanente que llevamos adelante para cuidar la salud de la población», resaltó el intendente Alfredo Francolini.

«Sede Central de Cruz Roja Argentina ha implementado un programa nacional de colaboración con los municipios en la pandemia, es así que nosotros desde la Filial Concordia hicimos las gestiones para que Concordia pueda ser parte de este programa, y reciba este equipamiento que es muy costoso, pero más allá de su valor, lo importante es la utilidad en la práctica que se vuelve esencial», explicó el presidente de la filial Concordia de Cruz Roja, Marcelo Spinelli, al hacer entrega de los elementos.

Al respecto, el Intendente precisó que el destino de los mismos será «los controles que estamos haciendo en los ingresos a la ciudad y también dentro, a las personas que realizan la cuarentena estricta por haber venido de ciudades con circulación comunitaria».

«En los trabajos de control y de prevención, Cruz Roja cumple una tarea fundamental supervisando que cada persona que regresó de ciudades con circulación viral cumpla con el aislamiento obligatorio, pero además haciendo un seguimiento de la condición sanitaria de estas personas», detalló el jefe comunal.

«Para nosotros es un orgullo seguir con estas acciones de prevención, de cuidado y de control, que están dando buenos frutos. Esto nos fortalece en la idea de que trabajando en conjunto saldremos adelante», agregó Spinelli.

NUEVO CASO POSITIVO DE COVID-19

En otro orden, consultado respecto al nuevo caso positivo de coronavirus, confirmado en horas de la noche del miércoles por las autoridades del hospital Masvernat, el Presidente Municipal señaló «Concordia no es una isla, no estamos dentro de una esfera, y que no va a entrar nadie. Los controles que hacemos en los ingresos lo que nos permite es disminuir la cantidad de casos que podamos tener, y sino se harían los controles las personas no tendríamos la seguridad de que cumplen con el aislamiento o no las podríamos monitorear».

«Cualquier persona puede contagiarse y contraer el virus. Eso no es un delito y nadie es culpable de enfermarse, todos podemos enfermarnos», dijo Francolini. «El delito es no cumplir la cuarentena y poner en riesgo la salud de los demás y hacer una propagación del virus, como ha pasado en muchas ciudades de Argentina y del mundo, donde por la irresponsabilidad de las personas ha contribuido a la diseminación de la pandemia», enfatizó.

El nuevo caso positivo es una muestra de que «no estamos exentos, por eso es importante que todos nos cuidemos, porque no sabemos quién puede tener Covid, quizás nuestro vecino y no lo sabemos y él tampoco aún. Cumplir las medidas de prevención, usar barbijo, respetar el distanciamiento social, evitar salir si no es necesario, son reglas que todos debemos cumplir para cuidarnos entre todos», concluyó el Intendente.