SANTANA: ES IMPOSIBLE ERRADICAR LOS BASURALES SI LA GENTE NO DEJA DE TIRAR BASURA DONDE NO DEBE

En este sentido, el funcionario afirmó que “estamos haciendo un gran esfuerzo tanto en maquinarias y equipos de trabajo como en recursos. Todos los días se limpia. Todos los días trabajamos en un sector u otro de la ciudad. Pero la situación se hace cuesta arriba cuando la gente no colabora”.

Para Santana, “la vigilancia, las denuncias, la colocación de cámaras de seguridad o las multas son todas alternativas que en algunos casos son aplicables y en otros no. Pero es imposible erradicar definitivamente los microbasurales si la gente no deja de tirar basura donde no debe”, argumentó.

“Nuestra realidad cotidiana, en cuanto al trabajo que hacemos, es muy exigente. Porque nosotros estamos limpiando en algún lado y cuando vamos terminando ya tenemos un problema serio en otro lado. Pero cuando atendimos ese otro problema ya empezaron a tirar basura donde terminamos de limpiar. Y así pasa todo el tiempo”, reconoció el titular de la cartera de Servicios Públicos.

¿Por qué la gente tira basura donde no tiene que hacerlo? “Debe ser una cuestión cultural, de falta de educación o de solidaridad con los vecinos o falta de conciencia social”, respondió Santana. “Porque hay lugares donde tenemos carteles de “No arrojar basura” e igual dejan ahí las bolsas con todo tipo de residuos. O tiran basura al lado de los contenedores que colocamos. O bien tiran cualquier cosa dentro del contenedor y los prenden fuego. La verdad es incomprensible”, se lamentó el funcionario.

“También hay que tener en cuenta que por lo general, no es la gente del barrio la que tira basura”, aclaró Santana. “Muchas veces la gente del barrio cuidad, denuncia, se preocupa y trabaja con nosotros. Pero viene gente de otro lado y tira basura. Y todo microbasural nace porque alguien tira una bolsa, dos en algún baldío o algún terreno que está medio descuidado o bien en algunas calles o cortaditas en los barrios que no tienen mucho tránsito. Y atrás de ese viene otro y tira algo más. Y así a los pocos días ya hay otro microbasural para erradicar. La verdad que si esto sigue así no vamos a dar abasto”.

Operativo en barrio Cipo

“Vamos a comenzar la semana con un fuerte operativo en barrio Cipo”, adelantó Santana. “Ahí tenemos un basural con el que estamos lidiando hace rato. Limpiamos, vamos con las máquinas, tratamos de mantener limpio el lugar. Pero cuando nos enfocamos en atender los demás problemas de la ciudad y no vamos por un par de semanas, otra vez el problema recrudece. Ahora estamos trabajando mucho con los vecinos, con las fuerzas de seguridad. Estamos hablando también con los propietarios de los terrenos de la zona. Pero la verdad que vamos a aprovechar para hacer también un fuerte llamado al compromiso social de todos los concordienses”, agregó.

“Estamos convencidos que, si todos colaboramos, podemos terminar con los basurales. Podemos tener una ciudad más limpia. Porque si bien la mayor responsabilidad es nuestra, si la gente colabora más y ensucia menos es más fácil que podamos avanzar a un modelo de ciudad donde la higiene, el orden y el cuidado del ambiente son prioridades para todos”, concluyó.