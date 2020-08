DOS CIERVOS EN EL CENTRO DE CONCORDIA

En horas de la tarde de este atípico del niño fue muy grande la sorpresa cuando vecinos de Concordia observaban dos cerbatillo axis que venían hacia el centro de la ciudad, hecho muy poco común, pero no tanto ya que Gualeguaychu y Victoria ya han vivido este tipo acontecimientos que se observan por fenomenos muy preocupantes de disminución de su habitad natural por desforestación, incendios, etc etc.

Lamentablemente en todos los casos registrados, y este de Concordia, no fue la excepción los animales que son un especie muy delicada y acostrumbrada a la tranquilidad del monte natural, terminaron de la peor manera.

Al igual que en los casos registrados en Gualeguaychu uno de los dos animales comenzaron a sufrir el asedio de vecinos inescrupulosos que intentan su captura, incluso cronistas de esta página registraron intentos de lastimar a los animales por personas que le arrojaban piedras antes el susto de los animales.

Tal fue así que uno de llegos llego a gran velocidad corriendo hasta unos de los cajeros bancarios de la zona norte del centro de la ciudad y no detectando un vidrio de gran dimensiones se embistió contra el mismo resultando muerto, y el otro luego de largas persecusiones logró ser atrapado pero tal el sobre salto del pequeño animal que su corazon no lo resistió y terminó muriendo.

En las redes sociales a la tarde de hoy se registraban muchas imágenes irreproducibles por esta página, pero que nos llevan a recordar al veciono en general que deben evitar su contacto cuando vean estos animales y que llamen a personal experimentado de veterinaria, abigeatos y bomberos