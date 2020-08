Postales de Concordia en esta pandemia

Al principio generaban zozobra en los distintos barrios donde operaban los equipos de control epidemiológico conducido por el COES hoy ya son una imagen casi habitual que se observa en distintas viviendas de la ciudad de Concordia

Si bien no dejan de preocupar al entorno del barrio? ya los vecinos lo toman con más naturalidad, y así debe ser porque no hacen otra cosa que monitorear el cumplimiento de las cuarentenas que tiene que realizar cada persona que se haya trasladado a una zona de circulación comunitaria como es el caso de la capital Federal por citar El ejemplo más preocupante

La circulación comunitaria es un fenómeno qué no se vivió en la ciudad de Concordia

Relacionado