Facundo Astudillo Confirman cuerpo hallado

Confirmaron que el cuerpo hallado en Villarino es el de Facundo Astudillo Castro.

El esqueleto encontrado en el cangrejal de Villarino es el de Facundo Astudillo. El cuerpo tiene signos de asfixia.

El martes pasado se realizó la autopsia en el laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en la ex ESMA. Allí trabajaron durante nueve horas al menos 15 peritos de distintas disciplinas.

«Me quedé con la misma sensación que tuve el mismo día que acompañamos esos restos hasta acá: que era Facundo y que tengo que llevarlo de vuelta a casa (…) a mí no me caben dudas, es él y me lo voy a llevar a casa», habia dicho su mamá, Cristina Castro.

Por su parte, el informe sobre las causas de muerte estaría listo «en un plazo de 30 a 60 días». No obstante, la perito de parte Virginia Créimer dijo que ese cuerpo referencia «una muerte violenta por asfixia».

Los investigadores de la desaparición de Facundo manejan al menos dos hipótesis, lo que mantiene enfrentados al fiscal del caso, Santiago Ulpiano Martínez, con los abogados de la querella: una desaparición forzada en plena pandemia, en la cual intervinieron cuatro policías bonaerenses, o un accidente que pudo haber sufrido el joven cuando caminaba junto a las vías en dirección a Bahía Blanca.

Según los abogados querellantes Leandro Aparicio y Luciano Peretto, la identificación genética del cadáver se conocerá «para los primeros días de septiembre», es decir, para esta semana.

