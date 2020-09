Facundo Astudillo no puede descansar en paz. 

En un inesperado de la investigación en la causa por la desaparición de Facundo el juzgado a cargo de la investigación emitió un contundente comunicado de prensa donde niega absolutamente poseer información sobre el resultado de ADN que en la tarde de hoy la mayoría de los medios dio como un hecho.

Sucede que el supuesto cuerpo de Facundo se encuentra en el laboratorio de antropología forense de la República Argentina uno de los organismos más destacados a nivel internacional en la materia y qué trata la información con suma reserva.

Lamentablemente en esta ocasión personas inescrupulosas habían hecho trascender que los resultados ya estaban y que en la línea de Facundo era compatible 100% con el del cadáver que se realiza hecho que generó una filtración de información nunca antes vivida por el cuerpo de antropólogos más famoso del mundo

Esto generó gran indignación en la madre de Facundo que es una de las principales impulsoras de la investigación y llevó a que el juez a cargo de la causa emitirá un contundente comunicado donde niega poseer información oficial y hace saber que la primera persona en enterarse de los resultados que se esperan para el miércoles de esta semana serían entregados en primer lugar a la madre de Facundo y luego recién se darían a conocer mediante un comunicado oficial.

Por lo que si bien todo indica que en resultados habría disipadora duda de si es o no el cadáver de Facundo hasta ahora oficialmente. Esto no se puede asegurar y el cuerpo de antropología realmente muy convulsionado en el día de la fecha Busca cuál fue el origen o la intención con que se produjo esta filtración de información tan delicada y sensible.

