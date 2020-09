Caso Astudillo Castro: mañana se sabrá si los restos son de Facundo

La identificación de los restos óseos hallados hace dos semanas en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri sumó una nueva controversia en torno al caso de la desaparición de Facundo Astudillo Castro.Cristina Castro, la madre del joven, desmintió rápidamente una versión que comenzó a circular en la tarde, que indicaba que el examen genético realizado en Córdoba sobre uno de los huesos había revelado una coincidencia del 100% con respecto a su hijo. Y eso llevó, finalmente, a que la jueza federal María Gabriela Marrón emitiera un comunicado en el que enfatizó que el informe final sobre el estudio de ADN recién se conocerá mañana.

«Atento a la difusión de información efectuada por distintos medios de prensa vinculada a la causa donde se investiga la presunta desaparición de Facundo Astudillo Castro se informa que este juzgado aún no cuenta con resultados oficiales de la pericia genética sobre los restos óseos hallados. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) hizo saber que el informe final será remitido el día miércoles 2. Una vez obtenido el mismo será informada en primer lugar Cristina Castro, madre del joven, y luego mediante comunicado oficial por parte de este tribunal», sostuvo la jueza Marrón en un comunicado de prensa.

Desde el EAAF sostuvieron desde un principio que, en línea con lo que indica su protocolo de actuación, no informarán públicamente sobre el resultado de un estudio a su cargo hasta que lo comuniquen previamente a la familia de la víctima y al juzgado que interviene en el caso.

Una vez conocida la noticia en varios medios de prensa, Cristina Castro reaccionó con sorpresa y sostuvo que se había comunicado con la jueza para pedirle explicaciones al respecto y que le había respondido que el informe final de ADN estaría listo el miércoles. Es la misma respuesta que se difundió en el comunicado posterior.

Cristina Castro había dicho: «Ese dolor en el pecho que me decía que es Facu me lo han confirmado algunos peritos; la estatua, la edad aproximada, coincide todo con Facundo. Estamos esperando solamente el ADN. Yo tengo la información que me va pasando nuestra perito de parte [Virginia Creimer]».

Agregó: «Estoy viviendo esto con dolor, preparándonos para cuando llegue ese ADN, aunque sabemos que uno nunca está preparado para una cosa así; no es natural que los padres enterremos a nuestros hijos».

Lo último que se sabe fehacientemente de Astudillo Castro es que el 30 de abril fue detenido dos veces por la policía en la ruta 3, cuando iba desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca, donde tenía intenciones de reencontrarse con su exnovia. El caso se transformó, con el paso de los meses, en motivo de fuerte preocupación en los gobiernos nacional y provincial por la supuesta participación de policías bonaerenses en la desaparición.

El sábado 15 de agosto pasado un pescador halló un cuerpo en la zona de rastrillaje, en un cangrejal cerca del límite entre los partidos de Villarino y Bahía Blanca. Cristina Castro dijo entonces que se trataba de su hijo. El cuerpo estaba boca abajo, semisumergido. Y, también, incompleto. «Faltan partes, los brazos…», dijo la madre, que denunció junto a sus abogados que los restos habían sido «plantados» en ese lugar, conocido como canal Cola de Ballena.

La autopsia comenzó la semana pasada. Además de la identificación por medio del ADN, que se realiza en el laboratorio de genética forense del EAAF en Córdoba, los especialistas deben determinar la data, causa y mecanismo de muerte.

El resultado es clave para esclarecer la actuación de los efectivos de la policía bonaerense que tuvieron contacto con Facundo el 30 de abril pasado en los destacamentos de Mayor Buratovich y Teniente Origone. Esa intervención motivó fuertes críticas de parte de la familia, que exige la renuncia del ministro de Seguridad, Sergio Berni.