CONCORDIA TIENE 22 CASOS DE COVID-19

En virtud de los datos reportados al 2 de Septiembre de 2020, por el área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, en Entre Ríos se han sumado 224 casos de Coronavirus.

El Entre Ríos, precisó que los casos se distribuyen departamentalmente de la siguiente manera: El parte de la cartera sanitaria provincial, recibida por, precisó que los casos se distribuyen departamentalmente de la siguiente manera: • Paraná 60

• Gualeguaychú 78

• Diamante 25

• Concordia 22

• La Paz 15

• Gualeguay 11

• Villaguay 7

• Islas del Ibicuy 2

• Uruguay 2

• Victoria 1

• Federación 1 Cabe citar que, por estas horas, en el Laboratorio Epidemiológico se están procesando otras muestras correspondientes al Departamento Paraná. Reclasificaciones Se reclasifica un caso del Departamento La Paz (Alcaraz) y se suma al Departamento Paraná, precisaron al tiempo que contaron que también se reclasifica un caso del Departamento Federal y se resta de dicho lugar. Por último, fue reclasificado un caso del Departamento San Salvador (General Campos) y se suma al Departamento Paraná. De ese modo, en la provincia son 3.770 los casos confirmados. Un fallecimiento en Concordia Por otra parte, se registró un fallecimiento en Entre Ríos asociado a Covid-19. «Se trata de una mujer de 56 años oriunda de Concordia que permanecía internada en un establecimiento privado», comunicaron oficialmente. De esta manera, son 58 los fallecidos con Covid-19 en la provincia.

«RESPUESTA SOCIOLÓGICA» El sociólogo e investigador del @conicetdialoga @danielfeierstein analizó la conducta de los argentinos frente a la pandemia de coronavirus, y explicó por qué, según su criterio, fracasan las estrategias para frenar los contagios. “La respuesta no es médica sino sociológica”, dijo y aclaró que la imposibilidad de frenar los casos debe entenderse a partir de “dos importantes sistemas de defensa psíquica que operan a nivel colectivo: la negación y la proyección”. En un hilo en su cuenta de Twitter (que rápidamente se hizo viral, con más de 10.000 retweets) el investigador del Conicet indicó que en una pandemia -o en cualquier otro fenómeno con consecuencias masivas- la población no actúa «según una racionalidad ajustada a fines sino que se ve atravesada por acciones afectivas». Ese proceso genera, según el sociólogo, una tendencia de menguar, e incluso ignorar, el riesgo de lo acontecido. “A cualquier sujeto le resulta difícil aceptar la posibilidad de su muerte o enfermedad y también la alteración de su vida cotidiana. Eso explica también el odio en las respuestas anticuarentena”, agregó. En este sentido, el doctor en Ciencias Sociales argumentó que los mensajes de las autoridades, tal como «estamos bien, la situación está controlada, ya pasamos lo peor, la semana que viene baja, el sistema de salud va a resistir, no habrá colapso, esto nos permite dar un nuevo paso» lo único que hacen es ratificar de los sistemas de negación