La vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta también tiene coronavirus

Tras la confirmación del positivo del gobernador Gustavo Bordet, ahora la vicegobernadora de la provincia Laura Stratta también anunció que se contagió de coronavirus en sus redes sociales. Su mensaje:

«Quiero contarles por este medio que me han confirmado el diagnóstico positivo de Covid-19. Me siento bien, no presento síntomas, y me encuentro aislada, cumpliendo con todas las disposiciones sanitarias.

Para quienes tenemos la responsabilidad indelegable de seguir cumpliendo con nuestras funciones, el contagio es una posibilidad siempre latente. Por eso quiero pedirles a quienes deben salir por ser personal esencial o estar comprendidos dentro de las actividades habilitadas, que sigan extremando los cuidados, porque aún no hemos ganado esta batalla contra la pandemia.

Y recordarles también a quienes no tienen razones imprescindibles para hacerlo, la importancia de que se queden en casa para cuidarse y cuidar a los demás. Ser solidarios y responsables es la única vacuna que existe hasta el momento.

Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer y reconocer al personal de salud que desde hace meses viene poniendo todo su compromiso y esfuerzo al servicio de garantizar el bienestar de toda la población.

En cumplimiento de los protocolos, durante los próximos días seguiré desarrollando mi tarea de forma remota y en diálogo permanente con todo el equipo de gobierno, con el mismo compromiso y dedicación que la situación amerita. Estamos convencidos de que la mejor manera de superar este momento es poniendo en práctica un profundo compromiso ciudadano y trabajando unidos».

Cabe señalar que el sábado pasado, tanto el gobernador Bordet como la vicegobernador, estuvieron en Diamante con el intendente Juan Carlos Darrichón y legisladores provinciales, donde firmaron con el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié un convenio para la implementación de un faro de conservación en el Parque Nacional Pre Delta.