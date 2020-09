Néstor Pavón recuperó la libertad, con una caución de $1 millón

El 22 de agosto último, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispuso la excarcelación de Néstor Pavón, condenado por encubrimiento del femicidio de Micaela García, ocurrido en 2017 en Gualeguay, crimen por el que recibió prisión perpetua Sebastián Wagner. La resolución fue con voto dividido: Daniel Carubia y Miguel Giorgio votaron a favor de su excarcelación; el rechazo fue firmado por Claudia Mizawak.

El alto cuerpo hizo lugar a un pedido del defensor oficial Gaspar Reca y concluyó que al no haber sentencia firme -la Sala Penal anuló una resolución de la Cámara de Casación Penal que había ordenado un nuevo juicio a Pavón- y no existir riesgos procesales, su detención «importa lisa y llanamente una arbitrariedad carente de fundamentos y configura un supuesto de indebido e ilegítimo anticipo del cumplimiento de la pena que ´posiblemente´ será aplicada en caso de arribarse, luego del debido proceso, a una sentencia condenatoria que, de acuerdo al real estado de la causa no excedería la de cinco años de prisión por encubrimiento agravado, que le fuera impuesta por el Tribunal de Juicio de Gualeguay», según plantea el voto del vocal Daniel Carubia.

Carubia entendió que «la prisión preventiva de Pavón en la especie excede en casi un año y cuatro meses el plazo máximo previsto para tal cautela en el art. 367, inc. c, del Cód. Proc. Penal, no advirtiéndose -ni planteándose- a esta altura del asunto ninguna complejidad de la causa que pueda permitir su excepcional prórroga, máxime cuando el peticionante se encuentra próximo a cumplir -aún en prisión preventiva- los dos tercios de la condena -no firme- dictada en su contra, lapso que habilitaría su posibilidad de acceder a la libertad condicional si estuviese cumpliendo efectivamente la pena, todo lo cual lo coloca en una posición irrazonablemente desproporcionada y violatoria de sus más preciadas garantías».

Después del pronunciamiento de la Sala Penal, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, integrado por los vocales Roberto Javier Cadenas, Darío Ernesto Crespo y Gustavo Acosta, resolvió disponer que la excarcelación concedida al imputado Néstor Roberto Pavón sea bajo la caución real de un millón de pesos. La suma deberá ser depositada en el Nuevo Banco de Entre Ríos a la orden del Tribunal.

Luego de cumplir con ese requisito, este viernes Pavón recuperó la libertad.