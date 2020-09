FRANCOLINI HABLÓ DEL PEDIDO DEL LABORATORIO: «NECESITAMOS QUE LOS RESULTADOS ESTÉN EL MISMO DÍA PARA APLICAR LOS PROTOCOLOS»

En la ciudad de Concordia se registraron 7 nuevos casos de coronavirus en las últimas 48 horas y en total ya son 87 desde que comenzó la pandemia en nuestro Departamento. El intendente Alfredo Francolini se refirió al pedido de un laboratorio en nuestra ciudad para la realización de hisopados en casos excepcionales.

El Intendente de Concordia, Alfredo Francoloni comentó que en los accesos hay mucho movimiento. Muchos concordienses que están viniendo de lugares con transmisión comunitaria así que se activan los protocolos con el acompañamiento a los hogares donde van a ser el aislamiento y muchos autos que se están rechazando también porque no tienen justificativo para entrar y vienen justamente de estos lugares. “Hay un buen trabajo en los ingresos por eso agradezco a todos los que le ponen el pecho todos los días y que están haciendo un esfuerzo enorme para cuidar a todos los concordienses”, expresó.

El presidente municipal señaló que al gobernador Gustavo Bordet se le pidió un laboratorio en nuestra ciudad por la cantidad de hisopados que no daban abasto en Paraná y por el retraso de los casos que en esta oportunidad son de hace cuatro días. “Nosotros necesitamos que los resultados estén el mismo día para aplicar los protocolos y aislar los contactos estrechos que tengan estás personas que dieron resultado positivo por eso fue el pedido y el gobernador accedió y ya se está trabajando en readecuar el laboratorio para que se ponga en funcionamiento lo antes posible”, manifestó.

Francolini afirmó que esto será momentáneo por casos extremos únicamente, no para todos los casos sino para casos precisos cuando necesiten alguna rapidez muy importante para cuando alguien que esté en terapia. Igualmente eso lo va a manejar tanto el Ministerio de Salud de la provincia como directivos del Hospital Masvernat y va a depender de las consecuencias de esos resultados.

Por último, el intendente recordó que hoy en día tenemos 37 casos activos todavía teniendo en cuenta los veinte del miércoles. “Hay varias personas que están aisladas y lo que suma son aquellos hisopados que no tenemos los resultados. Si tardamos tres o cuatro días en tener los resultados obviamente hace que lo que están con los hisopados tengan que estar aislados en cuarentena”, concluyó.

