Se realizaron casi 6 mil test de Covid-19 en la frontera con Uruguay

Se utiliza la técnica de PCR por hisopado, cuyo resultado se obtiene en 24 horas y tiene una validez de 7 días para los camioneros. En Uruguay hay un laboratorio de estas características en cada entrada al país tanto por tierra, aire y mar.

Según el protocolo establecido por las autoridades del Gobierno uruguayo, quien tenga permiso para ingresar al país, como es el caso de los transportistas, deberá contar con el resultado negativo de un test realizado no más de 72 horas antes del ingreso. También deberá firmar un declaración jurada donde conste que no presenta síntomas y que no estuvo en contacto con pesonas con Covid 19 positivo en los siete días previos.

Otro de los requisitos es contar con un seguro de Salud y que una vez en el país, realicen una cuarentena de siete días y presenten un nuevo test negativo.

“Cuando da positivo, localizamos al camionero, lo aislamos, se le realiza un control médico y si es asintomático vuelve a Argentina”, detalló el director Departamental de Salud Pública de Río Negro, Andrés Montaño, quien agregó que “el trámite en el puente es dificultoso por Sanidad Argentina y la espera ha sido de hasta 28 horas, aunque ha venido mejorando”.

En diálogo Montaño destacó que el resultado de este protocolo “ha sido muy efectivo ya que podemos identificar el positivo, aislarlo, estudiar los contactos”, y recordó que en Uruguay “aplicamos la libertad responsable que cada ciudadano tiene, y tenemos un acatamiento a las recomendaciones sanitarias en Fray Bentos de un 80 por ciento”.