RECLAMOS POR LA CONEXIÓN A INTENET

En horas de este medio día tomamos conocimiento que un grupo de vecinos de nuestra ciudad realizaron una presentación al Concejo Deliberante de Concordia por los problemas de conectividad a internet que se vienen sufriendo en estos últimos tiempos.

Por esta razón estuvimos realizando unas breves preguntas a uno de los actores:

¿Podría informarnos brevemente de qué se trata?

-Es correcto en el día de hoy ingresé al Concejo Deliberante un pedido de interpelación a los gerentes de las dos principales prestadoras de Internet de la ciudad para que informen acerca de la seria problemática que se vive en cuanto a la calidad del servicio.

-Otros usuarios acompañaron el pedido con su firma.

No nos queda claro a que obedece la problemática que sufren los concordienses ya que aquí recibimos muchas quejas si puede ser más específico al respecto

-Para ser breve la problemática que se da en Concordia se encuentra básicamente en la infraestructura interna de la ciudad, la falta de inversión y de control por parte del Estado.

-A grandes rasgos las dos principales empresas Megacable y TELECOM FIBERTEL no han realizado las inversiones necesarias para mantener la calidad del servicio y mucho menos para lograr ofrecer un servicio de mejor calidad y prestaciones, tal es así que la empresa Megacable, que es la que ofrece el servicio de mayor ancho de banda “50 Mbps” no lo está comercializando dado que esta “saturado” pero no lo quita de su portafolio de ofertas, así mismo dicha empresa si uno solicita un upgrade de plan tampoco lo están tomando por el mismo motivo, mientras que TELECOM-FIBERTEL solo brinda 10Mbps y en algunas zonas muy privilegiadas (las mas cercanas a su central) ofrece 20Mbps, cuando en la actualidad en ciudades vecinas se ofrecen dichas velocidades como planes de inicio o “en criollo” como los planes más económicos y con menores prestaciones. Y a todo eso se le suma una falta de control por parte de los organismos de regulación.

¿Usted cree que el municipio podría hacer algo al respecto?

-Creo yo que el Municipio tiene un par de herramientas para lograr una mejora general en el servicio, la primera es arbitrar las medidas necesarias para que las empresas que en teoría poseen infraestructura “apagada” por falta de autorizaciones para ponerlas en funcionamiento logren ponerlas en marcha, esta es una solución parcial y cortoplacista pero descongestionaría el tráfico que hoy se encuentra muy atascado. En segundo lugar y una solución que en mi opinión personal sería un hito importantísimo, es que el Municipio ingrese al mercado de prestadoras de servicio alquilando la red “interna” existente a algunas de las empresas y simplemente incorporando los equipos de la cabecera, esto brindaría no solo mayor competencia, lo que trae aparejado mejores servicios y precios, sino que lograría tener un conocimiento más acabado en la formación del precio de los servicios.

¿En qué estado se encuentra la conectividad pública o la fibra óptica del Estado argentino que habría llegado a Concordia hace unos años?

Aquí lamentablemente poco se sabe, o por lo menos pocos detalles, en la estación de la TDT ubicada en el parque industrial está lo que se conoce como REFEFO (Red Federal de Fibra Óptica) es un tendido de fibra óptica que fue impulsado y financiado por el Estado Nacional pero lamentablemente por razones que no vienen al caso durante un par de años poco se supo sobre el desarrollo, lo que si puedo afirmar es que Concordia se encuentra conectada a la red, que el tramo se encuentra “iluminado” pero reitero en estos últimos años poco se supo de avances en la red.

¿Qué inversiones debería tomar el sector privado para que contemos con un servicio al menos similar al que se tienen la capital Federal.?

-La inversión reside en renovar la red interna, las prestadoras poseen a disposición los troncales privados y el troncal de la REFEFO en la entrada de la ciudad, es cuestión de que quieran realizar la inversión y que no se le pongan trabas en pos de ponderar la posición de una u otra empresa.

¿Han realizado consultas ante los organismos de defensa del consumidor de Concordia y de la provincia de Entre Ríos?

-Personalmente no, debo ser sincero, pero tiene una triste pero clara justificación la oficina de defensa del consumidor apenas ha conseguido reintegros parciales de los abonos mensuales pero no soluciona la cuestión de fondo que es lograr en un primer lugar que los servicios contratados actualmente funcionen en debida forma y de la manera mas urgente posible se ofrezcan no solo mas “velocidad” sino que también logremos contar los Concordienses con el famoso “TRIPLE PLAY” que acarrearía un alivio económico enorme a las familias.

¿Qué rol tiene el Gobierno Provincial en esta problemática?

-Entiendo que la provincia poco tiene que ver, mas allá de incentivar o propiciar las inversiones en redes troncales (tendido de fibra óptica entre departamentos) mas no puede hacer, aquí los actores por parte del Estado son Nación y Municipio pero hoy por hoy en lo que nos atiende en nuestra problemática es el Estado Municipal el que debe arbitrar las medidas para la solución definitiva del déficit prestacional.

¿Han realizado alguna consulta con un estudio jurídico de Concordia para que los asesores al respecto?

-Tenemos una consulta constante con un conocido Estudio que se encuentra cercano a la Plaza España, que nos dará el soporte legal y técnico ni bien obtengamos el trámite (número de expediente) dentro del Concejo Deliberante, órgano al que exhorto de una respuesta a la sociedad, ya que en tiempo de pandemia donde el teletrabajo es una modalidad cada vez mas extendida y sobretodo que hoy la escuela se ha mudado a la casa a través de Internet, tener cortes, baja de velocidad, y para colmo una pésima atención al cliente crea un daño social muy importante.

Estos fueron las palabras del actor principal y consumidor de estos servicios, que no son mas que el reflejo del cansancio que poseen los usuarios de internet en Concordia.