Expectacular accidente

Siendo las 20 horas aproximadamente un colectivo de los comúnmente conocidos transportes de trabajadores que circulaba por Calle San Luis en aparente exceso de velocidad o embistió a una camioneta utilitaria Fiat strada que circulaba por Pirovano en dirección oeste-este la Qué producto del golpe terminó subiendo a la Vereda de Calle San Luis y estuvo apunto de impactar la vivienda de esa esquina ubicada en el cuadrante Norte Este

Nuestros cronistas en el lugar pudieron entrevistar al conductor de la camioneta Fiat strada quién muy ocupado junto a su acompañante manifestaban que el colectivo circulaba por San Luis a exceso de velocidad y denunciaba estos nunca frenan acusando la responsabilidad del colectivero y quejándose de los importantes daños en la chapa y pintura

No obstante lo manifestado por los conductores hay que recordar que en este caso la prioridad de tránsito que establece la ley nacional no le correspondía a la camioneta y si al colectivo involucrado

Lo importante del hecho es que no se tuvo que lamentar lesionados