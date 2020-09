ACCOR INICIA REAPERTURA DE HOTELES EN ARGENTINA CON NOVOTEL BUENOS AIRES

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2020 – Accor anuncia la reapertura de su hotel Novotel Buenos Aires el próximo 15 de septiembre, con nuevos estándares de limpieza y seguridad. Con este hito, la cadena inicia su proceso de reactivación en Argentina luego de cerrar 10 de sus 12 hoteles durante la emergencia sanitaria por coronavirus.

La estrategia para la reapertura de Novotel Buenos Aires responde a la última disposición gubernamental que permite la apertura de hoteles con fines no turísticos, como es el caso de trabajadores autorizados y pasajeros que deban realizar tratamientos médicos en la ciudad.

“Enfrentamos el desafío de la reapertura con mucha ilusión, responsabilidad y confianza. Estamos orgullosos porque hemos puesto en marcha protocolos que han sido garantizados por el sello ALLSAFE de Accor y eso nos da mucha tranquilidad a la hora de ofrecer un servicio seguro para colaboradores y huéspedes”, explica Exequiel Campos, gerente general del hotel.

Desde que comenzó el período de cuarentena, Accor debió suspender el funcionamiento del 83% de sus inmuebles asociados a diferentes marcas. Solo ibis Obelisco e ibis Congreso continuaron hospedando a pasajeros, funcionando como residencias sanitarias operadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; mientras que ibis Pilar estuvo trabajando con grupos exclusivos de empresas.

“Tenemos mucha esperanza con Novotel Buenos Aires, porque está emplazado en un lugar estratégico y con fácil acceso a los puntos más importantes de la ciudad”, comenta Luis Mirabelli, vicepresidente de desarrollo para países hispánicos. La cadena hotelera espera anunciar nuevas reaperturas tanto en Buenos Aires como en el resto del país: el ejecutivo agrega que la expectativa es alcanzar el 98% de hoteles en funcionamiento en la región para fines de octubre.

PROMOCIONES Y NUEVOS SERVICIOS

Para adaptarse a las nuevas necesidades, Novotel Buenos Aires pondrá a disposición dos habitaciones habilitadas como Room Office: oficinas privadas equipadas con un cómodo escritorio, sillas, baño personal, insumos y recursos de oficina, pantalla led para proyecciones, internet ilimitado, servicio de cafetería, etc. Este servicio se podrá contratar por día, por semana o mensual.

Además, el hotel contará con la opción Room Rental, un alquiler temporario de habitaciones para aquellas personas que necesiten mayor estadía en la ciudad. Esta opción incluye TV por cable, WiFi, aire acondicionado, café y té en cortesía, y servicio de limpieza de habitación.

“Para las familias que quieran visitar la ciudad, lanzamos una promoción exclusiva para argentinos válida para quienes compren hoy y viajen hasta el 28 de febrero de 2021. Esto incluye tarifas en pesos, menores de 16 años sin cargo, desayuno y parking incluido”, agregó Campos.

ALLSAFE: MEDIDAS SANITARIAS

Para enfrentar esta nueva etapa, el grupo invirtió en un amplio protocolo de seguridad e higiene: el sello “ALLSAFE” fue diseñado por Accor junto a la agencia internacional Bureau Veritas, líder en pruebas, inspección y certificación. Estos 150 protocolos sanitarios serán implementados en cada establecimiento de la cadena que reinicie sus operaciones, tanto en Argentina como en el resto del mundo.

Como parte de las nuevas disposiciones de higiene, Novotel Buenos Aires aplicará medidas como: distanciamiento físico; control de temperatura y cubrebocas para colaboradores y huéspedes; disposición de alcohol gel en espacios comunes; aumento en la frecuencia de actividades de limpieza y desinfección en zonas de alto contacto; pago online y un check out ágil y paperless para facilitar la salida del huésped. Asimismo, el restaurante del hotel brindará el servicio de desayuno con opción de take away para que los huéspedes lo disfruten en su habitación.

Además, como parte de estas medidas de protección y seguridad, Novotel ofrecerá un servicio gratuito de telemedicina, gracias a una alianza global de Accor firmada con AXA, líder mundial de seguros. Esto permitirá a los huéspedes acceder a una extensa red médica integrada por profesionales de diferentes especialidades y disponible en diferentes idiomas.

Novotel Buenos Aires – Av. Corrientes 1334 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Para más información contactarse al teléfono +54 11 4370 9500 / +54 11 4970 9506 o vía mail a carla.ros@accor.com.

Sobre Novotel:

Novotel Hotels, Suites & Resorts ofrece hoteles de destino diseñados como lugares reconfortantes y energizantes donde los huéspedes pueden «presionar pausa» y tomarse el tiempo para disfrutar de los momentos que realmente importan. La amplia gama de hoteles, suites y complejos turísticos de la marca ofrece una multitud de servicios tanto para huéspedes de negocios como de placer, incluyendo habitaciones amplias y modulares con un diseño natural e intuitivo; Catering 24/7 con opciones nutritivas; espacios dedicados para reuniones; personal atento y proactivo; zonas familiares para los más pequeños; vestíbulos polivalentes; y gimnasios accesibles. Novotel, que cuenta con más de 530 ubicaciones en más de 60 países, forma parte de Accor, un grupo de hospitalidad aumentada líder en el mundo que ofrece experiencias únicas en 5000 hoteles y residencias en 110 países.

Sobre Accor:

Accor es un líder mundial de hospitalidad de excelencia que ofrece experiencias únicas y significativas en 5.000 hoteles, complejos turísticos y residencias en 110 países. Accor ha proporcionado hospitalidad de savoir-faire durante medio siglo, con una cartera de marcas inigualables que abarca desde alojamientos de lujo a económicos.

Más allá de proporcionar servicios de hospedaje, Accor permite disfrutar nuevas formas de vida, trabajo y estilos en cuanto a los alimentos y bebestibles, la vida nocturna, bienestar y marcas tipo coworking. Para mejorar el desempeño corporativo, la cartera de aceleradores de negocios de Accor ha extendido la distribución, operaciones y experiencia de hospitalidad. Los huéspedes tienen acceso a uno de los programas de fidelidad hotelera más atractivos del mundo—Le Club AccorHotels.

Accor se encuentra profundamente comprometido con la creación de valor sostenible y participa activamente en la retribución al planeta y a la comunidad. Accor utiliza el programa Planet 21 para promover una experiencia de hospitalidad positiva, en tanto que el fondo de dotación Accor Solidarity ayuda a combatir la exclusión de los grupos más desfavorecidos a través de capacitación profesional y acceso a empleos.

Accor SA es una empresa que cotiza públicamente en la bolsa Euronext Paris (ISIN código: FR0000120404) y en el Mercado OTC (Ticker: ACRFY) en los Estados Unidos. Para mayor información, visite la página web accor.com o síganos en Twitter y Facebook.