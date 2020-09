Alberto Fernández: “Los dólares no son para guardar, son para producir”

El presidente Alberto Fernández defendió el cepo recargado al asegurar que los dólares deben ser utilizados para producir y no para especular financieramente.

Durante un acto realizado este mediodía en Tigre, el jefe de Estado planteó que la divisa norteamericana debe dejar de ser « una variable para que algunos acumulen dólares en un país donde los dólares hacen falta para producir, no para guardar ”.

Escoltado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el mandatario volvió a hablar sobre la meritocracia.

“Ayer los diarios titulaban que Alberto Fernández piensa que el mérito no sirve para progresar. Yo no dije semejante imbecilidad. Lo que no creo es en la meritocracia , porque el bombero de Mendoza no tiene las mismas posibilidades que el bombero de la Ciudad de Buenos Aires”, desarrolló.

“El mérito sirve si las condiciones son las mismas para todas y todos. Si algunos tenemos mejores condiciones para desarrollarnos que otros, el mérito no alcanza y es ahí donde el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres”, agregó.

Alberto Fernández encabezó un acto este mediodía en Tigre

Asimismo, el mandatario consideró que “durante cuatro años todo se paralizó” en el país, en tanto que remarcó que en el gobierno de Mauricio Macri se favoreció la desintegración de la Argentina.

“Veo que todavía hay tareas pendientes de aquello que comenzamos con Néstor (Kirchner), que continuó Cristina (Kirchner) y que hoy me toca continuar a mí. En el medio hubo cuatro años donde todo se paralizó y se favoreció la desintegración argentina”, expresó el primer mandatario en el anuncio del Plan Conectar.

El plan Conectar contempla el desarrollo, construcción y puesta en órbita de un nuevo satélite, el primero de la segunda generación de ARSAT, que estará orientado a la ocupación de las posiciones orbitales de la Argentina, al desarrollo de la industria satelital de telecomunicaciones y a reducir la brecha digital brindando conectividad satelital de alta calidad a 200 mil hogares rurales, informó el Gobierno.

La iniciativa contará con una inversión de 37.900 millones de pesos hasta 2023.

El primer mandatario estuvo acompañado además por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la titular de AySA, Malena Galmarini, y el intendente local, Julio Zamora.