Ediles opositores critican el rol “bastante pasivo” de Defensa al Consumidor ante las quejas por Megacable

El concejal Felipe Sastre (Juntos por el Cambio) estuvo presente en las recientes reuniones con las firmas que comercializan el servicio de Internet en Concordia, dado la cantidad de quejas recibidas; sobre todo por el funcionamiento de la empresa Megacable.

En contacto con Diario Río Uruguay, el edil sostuvo que “más de uno de los que fuimos a la reunión, sufrimos los problemas en carne propia”.

“Nosotros lo que recibimos por parte de Megacable es que hace un abordaje de tipo individual y nosotros queremos que hagan otro tipo de enfoque”, resaltó Sastre. Subrayando que “debería ser un enfoque de tipo colectivo porque los derechos de los consumidores – según lo establece la Constitución nacional – abarcan a un colectivo de ciudadanos”.

A su entender, la firma “no puede esperar que cada vecino de Concordia que tiene contratado el servicio llame para que ellos empiecen a hacer las obras y hacer los chequeos técnicos que se necesitan”.

En los encuentros se planteó la gestión del cableado de fibra óptica, condición como para que las empresas puedan competir entre sí y ofertar un mejor servicio a sus clientes.

“Por dar un ejemplo venimos de aprobar, en la sesión pasada, la posibilidad de que la Cooperativa Eléctrica de Concordia amplié su red de fibra óptica y ya el Concejo había hecho lo propio con Telecom”, puntualizó el edil. Agregando que, en ese último caso, “todavía no podemos saber por qué el Ejecutivo municipal no aprobó ese plan de inversiones, dado que la firma se muestra dispuesta a avanzar con inversiones en nuestra ciudad”.

“Eso permitiría el ingreso de otros servicios, como Cablevisión o Flow y nosotros estamos a favor que haya más competencia”, argumentó.

Por último, Sastre detalló que “desde el bloque tenemos una posición crítica” del área local del Defensa al Consumidor. “Puntualmente, ellos dijeron que son una oficina de información al consumidor: esas fueron las palabras que usaron”, exclamó.

“Yo no estoy de acuerdo – y eso lo digo no solo como concejal sino como abogado – dado que me parece que el área tiene una tarea muy importante, que es velar por los derechos de los usuarios”, insistió. Subrayando que “lo que esté por fuera de su competencia, deben ser proactivos e instar a realizar acciones; no solo decirle a los vecinos que se busquen un abogado o que se vayan a mediación”.

“Eso es un poco desentenderse del problema, creemos que han sido bastante pasivos y al final tenemos que ser los concejales – tanto del oficialismo como los de la oposición – los que nos tenemos que poner al frente de esto que debería estar en el área de Defensa al Consumidor”, remató.