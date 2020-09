AGUSTINA VALDEZ “JOCKETA CONCORDIENSE QUE NOS REPRESENTA EN DIFERENTES CARRERAS ”

Amante de los caballos y radicada en Buenos Aires desde hace unos años ha participado de carreras en diferentes lugares, en Río Cuarto logró el triunfo que más recuerda.

Desde pequeña estuvo ligada al fútbol. Con un pasado en Ferrocarril, en la primera Liga femenina de Concordia (2012) en el mismo año un día así de la nada le llega una invitación para una prueba en River el mismo día se lo contó a su mamá y se puso contenta pero no tenían plata en ese momento tuvieron qué pedir y bueno viajaron. Cuando llegaron allá la probaron, dio todo lo mejor y logró quedar pero había un problema, en el club no había alojamiento para mujeres y además en ese momento era muy chica tenía 12 años. Todo esto le sirvió de experiencia y fue lo mejor que le paso en ese entonces. Al año siguiente pasó a al Atlético Zorraquín que era dirigido por Carlos Sotelo. Agustina tenía un rendimiento distinguido en los equipos que estuvo. Pero, siempre hay un pero, un día fue a ver una carrera de caballos al hipódromo de Camba Paso y descubrió su pasión al ver que había una chica corriendo y dijo «yo quiero hacer lo mismo”, así es como comenzó la historia y siempre con el apoyo de su familia.

Una vez que comenzó llegó la primera carrera, en la que entró tercera con “Zorzalito”, y para eso pasó mucho tiempo porque cómo Agustina marca “estuve mucho tiempo para aprender porque de abajo se lo ve fácil, pero es muy difícil”, narró. También se refirió al tiempo que le llevó para llegar a disputar la primera carrera, “fueron dos años”, sentenció quién enseguida tuvo su primer triunfo con San Expedito.

Agustina tiene veintidós años y está estudiando en la Escuela de Jockeys Aprendices de San Isidro, Buenos Aires, lugar dónde también trabaja. Tuvo una primera incursión en el año 2016, pero se volvió “estuve una semana porque extrañaba, y me volví a Concordia, donde estuve todo el año”, expresó. No obstante al año siguiente retomó para quedarse definitivamente, “juntamos plata para los pasajes y volvio a Buenos Aires, no me fui más”, destacó.

Si bien todavía no puede correr en Palermo, San Isidro o La Plata porque no tiene patente, sí lo ha hecho en Tandíl algunos hipódromos de Entre Ríos y en Córdoba. Justamente, en esta provincia es dónde obtuvo la victoria de la que mejor recuerdo le quedó, ya que como dijo “llegué sin monta a Córdoba y ligué la yegua”, en el principio de la historia. Allí tuvo un segundo puesto y los dueños de la monta la volvieron a llamar “la misma yegua estaba anotada para Río Cuarto y la pude ganar”, contó.

Su día a día es levantarse temprano para poder ir a trabajar, entra al rededor de las 6hs 7hs hasta las 11hs, ella no cuida los caballos, solamente monta los caballos del cuidador con el que esta nombre es Hugo Miguel Pérez.

Agustina nos comenta que con todo este tema de la pandemia no puede hacer más que eso y prepararse para futuras carreras hasta que vuelvan abrir los hipódromos del interior.

La jocketa de nuestra ciudad también sabe de los sinsabores de este deporte, ya que cuándo corría la séptima carrera en Tandíl en diciembre del año pasado su monta Doctora Sofía se le disparó al revés y se cayó contra la empalizada. En la rodada sufrió lesión de pelvis. De todas formas se repuso y continúa con su sueño, aquel que comenzó viendo una carrera en Camba Paso, de invitada o de rebote que le abrió las puertas para ganarse un lugar en el deporte argentino.