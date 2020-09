CONOCÉ TUS DERECHOS: EL TIKTOKER QUE TE DICE CÓMO HACER RECLAMOS ES FUROR

La pandemia global de coronavirus COVID-19 generó un crecimiento exponencial en el uso de aplicaciones de mensajería y redes sociales a partir de la necesidad de las personas de mantenerse conectados con el trabajo, familiares y amigos durante las medidas de aislamiento y distanciamiento social.

En ese contexto, la aplicación de videos cortos TikTok, pensada en un principio para un público más joven, se transformó en una de las más descargadas y, al mismo tiempo, usuarios más grandes encontraron en ella la posibilidad de difundir contenido de diferente tipo.

Semanas atrás, Infotechnology dialogó con Nicolás Pastura y luego con las hermanas Sofía y Belén Gueler, que se hicieron rápidamente virales en la plataforma TikTok a partir de brindar consejos sobre el sector inmobiliario y de las finanzas, respectivamente.

En esta ocasión, otro argentino consiguió hacerse rápidamente viral en esa red social por brindar consejos de diferente tipo.

Su nombre es Andrés Mastrapasqua y es un abogado especialista en Derechos del Consumidor. Su cuenta en TikTok es @andresmastrapasqua y ya posee más de 46.500 seguidores.

A partir de la edición de imágenes, en algunos videos, el letrado genera algunos diálogos caracterizados (hasta con el uso de pelucas) que fueron bien recibidos por los usuarios de TikTok.

El comienzo

“Los videos los empecé a armar en abril. Comencé armando videos caseros en TikTok que no tenían nada que ver con cosas legales. Hacía cualquier cosa, pero ví que caminaba. En un momento, ya tenía unos 3.000 seguidores haciendo videos de comedia«, comentó Mastrapasqua.

El abogado comentó que todo empezó como una forma de diversión, ya que a partir del inicio de la cuarentena no podía trabajar en actividades de abogado.

“Mientras adelantaba algo para prepararme para el retorno al trabajo, me distraía un poco. Pero en un momento dije que podía ser una buena idea subir algo legal. Subí uno sobre ‘baja de servicios’ y caminó. Tuvo 100.000 visitas. Y pensé ‘bueno, puede ser interesante para llegar a mucha gente con temas de consumo’”, añadió.

De este modo, el abogado abandonó los videos de rutina y empezó a subir videos para brindar consejos. «Al parecer fueron interesantes porque mucha gente empezó a realizarme consultas. Me llama mucha gente, desde muchos lugares de nuestro país, que realmente carecen de asesoramiento legal. Eso me permitió llegar a esas personas y que pudieran conocer un poco más”, expresó.

También detalló por qué motivo empezó a subir videos a otras plataformas. “En Instagram empecé a derivar los videos. Porque había mucha gente que me decía que no tenían TikTok y que no lo querían instalar. Los subí también a Facebook. En YouTube lo hice pero es más difícil llegar a la gente, pero es más difícil porque es por búsqueda. Pero lo subí porque quizá algún día pueda armar videos más extensos, como son los propios de esa plataforma”, detalló.

Sobre los consejos

Mastrapasqua aconseja, por ejemplo, qué hacer con las multas al transferir un vehículo; la posibilidad de llegar a un acuerdo con las empresas que ofrecen millas pero no fueron acreeditadas; cómo crear un plazo fijo o caja de ahorro para menores.

Otros consejos también incluyen: si se puede utilizar el baño de un local sin tener la necesidad de consumir; utilizar el apellido del cónyugue; cuáles son los derechos del taxista; tips con multas; o saber si un padre puede desheredar a sus hijos.

El abogado también tiene un perfil en la red social Instagram (www.instagram.com/andres.mastrapasqua) desde también publica videos en los que busca aconsejar a personas.

Sobre los videos de TikTok

El éxito del abogado también radica en que a la hora de editar los videos, Mastrapasqua musicaliza los consejos con los sonidos propios de la red, que puede incluir palabras en otros lenguajes pero al caracterizarlos, incluye un supuesto subtitulado en el que brinda el consejo.

Un ejemplo de esto, fue su último video, en el que aparece con una peluca rubia, mientras suena una canción de Diana Larume, un sonido original y popular dentro de TikTok.

“¿Tengo que abonar si o si las multas e infracciones de tránsito cometidas por quien me vendió el auto para realizar la transferencia?”, pregunta en el arranque del video.

“No es obligatorio”, responde, vestido como abogado. “Y qué tengo que hacer para evitar pagarla”, repregunta la persona que posee la duda.

“Podés optar por firmar una negativa de pago ante el registro”, vuelve a responder a modo de consejo.

“¿Y puedo reclamarle al vendedor que abone las infracciones?”, repregunta el “otro” personaje. “Si, puedes hacerlo”, concluye.