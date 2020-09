Tierra, Techo y Trabajo: el proyecto para crear 3 millones de puestos de trabajo

Hoy será ingresado al Congreso el proyecto de ley Tierra, Techo y Trabajo, que propone la creación de tres millones de puestos de trabajo en la construcción dando respuesta a la emergencia habitacional. La propuesta es continuadora de otros proyectos que vienen siendo presentados en los últimos años para la urbanización de los 4400 barrios populares y el acceso al suelo.

El viernes fue lanzado en La Matanza, con un acto en la Escuela Amarilla de Gregorio de Laferrere, el lugar de referencia de la Corriente Clasista y Combativa. Acompañaron la presentación el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, Esteban “Gringo” Castro, de la Ctep, Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, Fernanda Miño, del MTE, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, los diputados nacionales Leonardo Grosso y Federico Fagioli y la diputada bonaerense Patricia Cubría, entre otros.

“Este proyecto salió de la CCC, pero se transformó en el de todas las organizaciones sociales y en el de todo el bloque del Frente de Todos. Desde cada lugar se está aportando para que se trate en el Congreso Nacional y luego se apruebe”, dijo en la presentación Juan Carlos Alderete, uno de sus autores.

La ley propone realizar 375.000 soluciones habitacionales, generado tres millones de puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, con un presupuesto inicial de 420 mil millones de pesos. Plantea avanzar en la regularización dominial de los asentamientos urbanos y rurales, y realizar en los barrios obras de infraestructura y servicios básicos como agua, electricidad, gas, cloaca, apertura de calles, mantenimiento de caminos, desagües pluviales, veredas.

Entrará al Congreso con el respaldo del Frente de Todos y del bloque de Unidad Federal para el Desarrollo.

Los fundamentos del proyecto recuerdan que según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) realizada por el INDEC, un cuarto de los habitantes el país no es dueño de la casa en la que vive. A su vez, de ese subtotal casi el 10 por ciento se encuentra en una situación irregular, ya que ocupan la vivienda que habitan.

“Más de un millón de personas de la población nacional se encuentra en situación de

hacinamiento crítico. Y millones más son los que no cuentan con un buen acceso a los

servicios. En términos claros, la mitad de los argentinos y las argentinas no accede al

menos a alguno de los servicios básicos necesarios. El problema habitacional resulta

efectiva e históricamente uno de los principales problemas del país”, agrega la presentación.

