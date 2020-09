HABILITAN ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS Y REUNIONES SOCIALES HASTA DIEZ PERSONAS EN ESPACIOS PÚBLICOS

«La situación en Concordia nos permite avanzar en sintonía con lo dispuesto por el decreto nacional que permite las reuniones sociales; pero aun así tenemos la responsabilidad de insistir en la importancia de evitar este tipo de reuniones y extremar todas las precauciones que ya conocemos para mantener controlada la curva de contagios en nuestra ciudad», dijo el Intendente.

«Lo que vamos a hacer es reglamentar este tipo de salidas y restringirlas a los espacios públicos abiertos y en una franja horaria de 8 a 19 todos los días», detalló el jefe comunal. «Esto significa que la gente puede ir, por ejemplo, al parque Mitre, a la Costanera, a San Carlos o a las plazas de la ciudad y compartir un momento con su familia o amigos, respetando estrictamente el distanciamiento, el uso del tapabocas y las demás medidas preventivas», agregó.

RESPONSABILIDAD COLECTIVA

«Está claro que si a partir de esta habilitación hay gente que empieza a salir todos los días a juntarse con sus amigos en los parques o las plazas y no se cuidan como es debido, el peligro de contagio aumenta. Es una cuestión de responsabilidad y sentido común, porque si tomamos esta habilitación como un vale todo y hacemos lo que se nos ocurra mientras no nos digan nada o no nos controlen, lo único que estamos haciendo es poner en riesgo nuestra salud y la vida de los demás», remarcó Francolini.

«A veces nos preguntan si se puede hacer tal o cual cosa o como vamos a hacer para controlar que la gente cumpla. Y mí me parece que así está mal enfocado el tema; porque no se trata de buscarle la vuelta a ver qué podemos hacer de más según lo que diga o no la letra fría de la norma. Acá el factor fundamental para evitar el aumento de casos sigue siendo la responsabilidad individual y las decisiones particulares que cada uno tome para cuidarse y cuidar al otro», argumentó el Presidente Municipal.

ENTRENAMIENTOS CON PROTOCOLO Y SEGÚN CADA DISCIPLINA

«A partir de hoy autorizamos la vuelta a los entrenamientos deportivos para todos aquellos clubes de Concordia que lo soliciten y que elaboren el protocolo correspondiente, que tiene que ser presentado en el municipio y autorizado por el COES», dijo Francolini.

«Estamos hablando de deportes grupales, con autorizaciones específicas, en un horario determinado y únicamente para la preparación física», adelantó. En este sentido, desde el municipio se especificó que se permiten 10 deportistas por cancha, por turno de entrenamiento, para el fútbol, rugby y hockey; 8 para básquet y hándbol y 6 para vóley.

«Lo importante es que los clubes trabajen en los protocolos, que vengan al municipio, que presenten formalmente sus propuestas de trabajo y prevención y que avancemos cuidando a los entrenadores y participantes; para que después no tengamos que retroceder», subrayó el Intendente.

«Hoy más que nunca le pedimos a la gente que se cuide, que use el barbijo, que no se olvide de lavarse las manos y el alcohol en gel, que cumplan el distanciamiento y hagan cumplir las normas. Ahora es cuando más solidaridad y responsabilidad tenemos que demostrar para no desperdiciar todo el esfuerzo que todos venimos haciendo hasta ahora para no llegar a la situación de desborde o colapso sanitario que hoy podemos ver en otras ciudades», concluyó.