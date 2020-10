BARBOZA: «ES RESPONSABILIDAD DE CADA UNO CONTRIBUIR A FRENAR LA PROPAGACIÓN DE LA PANDEMIA»

«El intendente Alfredo Francolini señaló que estamos atravesando los días con mayores índices de contagios y pacientes con COVID-19 activo, por lo que es necesario reforzar las medidas individuales de prevención, para mitigar el impacto de la pandemia», señaló el secretario de Coordinación de Gestión Fernando Barboza. «El COES y el Presidente Municipal monitorean permanentemente la situación epidemiológica de la ciudad, y si bien seguimos teniendo una situación relativamente controlada, hoy es el momento de extremar los cuidados para no tener que volver atrás», señaló.

El titular de la cartera de Gobierno del Municipio informó que este fin de semana, «se intensificarán los controles en la vía pública, en los espacios públicos, en los locales gastronómicos y también durante la noche para que no se produzcan actividades no permitidas que ponen en riesgo a toda la población». Y recordó que «el uso de barbijo en la vía pública es obligatorio, y quien no lo use puede ser sancionado con la multa correspondiente».

«Como expresó el Intendente, estamos atravesando días en los que se ven mayores contagios. Por eso es importante la responsabilidad social individual. Si cada uno cumple con los Protocolos y las medidas de prevención, seguiremos teniendo una situación epidemiológica relativamente controlada. Pero si continúa creciendo la cantidad de contagios debido a los descuidos y al no respetar las medidas de prevención, tendremos que volver atrás en algunas habilitaciones, que es algo que nadie quiere», sostuvo Barboza.

«Insistimos en el uso del barbijo, mantener el distanciamiento social y la higiene de manos, que son hoy por hoy las principales barreras contra la pandemia. Se ha hecho un gran esfuerzo hasta ahora, y no es momento de bajar los brazos», concluyó el funcionario.