PREOCUPANTE: «EN LA PEOR SEMANA DE CONTAGIOS, TUVIMOS LA MAYOR CANTIDAD DE FIESTAS CLANDESTINAS»

«Es preocupante, porque estamos atravesando los días con mayor cantidad de contagios en la ciudad, y este fin de semana tuvimos que incrementar los operativos de control porque hubo muchas fiestas clandestinas», expresó Barboza. Entre otros operativos realizados, sobresale la clausura de «tres fiestas clandestinas con alrededor de cien personas en cada una».

«Junto con la Policía de Entre Ríos, las áreas de Inspección General, Saneamiento Ambiental, Bromatología y COCIM, realizaron los controles, labraron actas y se envió toda la documentación y los nombres de los involucrados al Juzgado Federal en Concepción del Uruguay para que tome intervención», dijo el titular de la cartera de Gobierno del Municipio.



«ES PREOCUPANTE LA IRRESPONSABILIDAD DE QUIENES ORGANIZAN FIESTAS CLANDESTINAS»

«Este fin de semana por instrucciones del intendente Alfredo Francolini reforzamos los controles tanto en la noche como durante el día en la vía pública. Además hemos reforzado la campaña de prevención. Necesitamos hoy más que nunca que los ciudadanos de Concordia se cuiden. Es preocupante ver la cantidad de gente que asistió a estas fiestas ilegales¨y la irresponsabilidad de quienes las organizan, poniendo en riesgo a toda la población», expresó Fernando Barboza.

«Sino se cuidan y no respetan las medidas de prevención, los jóvenes pueden convertirse en los principales transmisores del virus. Quizás a un joven no le afecte mucho el virus, dependiendo de su condición previa de salud, pero llevan el virus a su casa y a su barrio, y pueden contagiar a sus padres o a sus abuelos, y generar focos de contagio afectando al sistema de salud público y poniendo en peligro a las demás personas», explicó.

«EN CIUDADES CERCANAS SE VOLVIÓ ATRÁS», ADVIERTE BARBOZA



«En ciudades cercanas se están tomando decisiones de volver atrás, de restringir algunas habilitaciones. Nosotros no queremos volver atrás, pero necesitamos el compromiso de todos y cada uno. De estos jóvenes y de sus familias. Tenemos que usar el barbijo, no compartir el mate, mantener el distanciamiento social y no participar de reuniones o actividades que no están habilitadas porque no cumplen las normas sanitarias. Es algo que ya todos conocemos», enfatizó Barboza.

Por último, el secretario de Coordinación de Gestión consideró que «si lo que ocurrió este fin de semana tendrá un impacto negativo, lo sabremos recién en los próximos diez a quince días. Ahora, el Intendente junto al COES siguen evaluando el desarrollo de la pandemia, y esperamos que no se presenten estas semana indicadores negativos que nos obliguen a retroceder. Por eso insistimos en la responsabilidad social de cada uno», concluyó.