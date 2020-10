Test de covid, donde hacerlo?

Lamentablemente en estos días han proliferado mucho los casos sospechosos de covid-19 y aumentado exponencialmente las personas que manifiestan tener los síntomas,en ese marco está redacción ha recibido innumerables consulta respecto de qué hacer ante determinados síntomas y dónde recurrir para poder realizarse el famoso test que determina si se está enfermo o no.

El COES, ah metido un informe en el que da cuenta que si se tuvo contacto estrecho y se tiene al menos dos de los síntomas reconocidos de la enfermedad directamente el caso de reputado como compositivo y no se realiza el test de salud es una forma de que evitar que el sistema no colapse con la constatación de casos que ya son prácticamente positivos, a esos casos se le aconsejan las mismas medidas que aún positivo y se les exige el máximo aislamiento posible por el plazo de 15 días

sólo en caso que los síntomas empeoren no se sumen en cantidad recién deberán recurrir a una segunda consulta médica, mientras tanto la alternativa privada y no muy económica es la de recurrir al sistema privado y realizar un estudio en el instituto bioquímico Lebym de calle Bernardo de Irigoyen donde el trámite puede ser realizado sin mayores inconvenientes a un costo que oscila los $5.000 a $6000.

El problema en esta situación es que la mayoría de las obras sociales no está reconociendo este análisis y el costo debe ser asumido íntegramente por los posibles enfermos.

Consultado al respecto uno de los abogados especialistas de la ciudad de concordia en la problemática de obras sociales nos comentó que si la prescripción está dada por un médico es obligatorio que la obra social haga lugar al test y lo reconozca o lo cubra cómo se conoce normalmente.

En ese marco el abogado Mariano Giampaolo recomendó que ante cualquier duda se consulte a los profesionales jurídicos de la ciudad de concordia para evitar los abusos de las obras sociales

