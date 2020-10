LA CONCEJALA CLAUDIA VILLALBA DESTACA EL TRABAJO ARTICULADO MUNICIPIO, PROVINCIA Y JUSTICIA EN POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

«En estos tiempos hemos redoblado los esfuerzos y el trabajo en conjunto con la Policía de Entre Ríos, con Fiscalía, con los Juzgados de Familia, en articulación el equipo de Violencia de Género del Municipio, Fortalecimiento Social, las Direcciones de Seguridad Ciudadana y de Gestión Preventiva y Promoción, y la Casa de la Mujer donde recibimos a las víctimas cuando no tienen un lugar al cual ir», detalló la concejala.

«El sistema del Botón Antipánico fue creado por el equipo de Informática del Municipio. Es un software muy útil, que representa una gran ayuda para las mujeres víctimas de violencia de género y también para las áreas y organismos que trabajamos en esta problemática, porque nos permite estar más cerca de todas aquellas que lo necesitan», sostuvo.

No obstante, la edil señaló que «el software se instala en un celular con android y con conexión a internet. Hay personas en situación de vulnerabilidad que no tienen los equipos telefónicos o que no tienen crédito para tener internet permanentemente. Por eso se trabajó con Fiscalía y el Juzgado de Familia, y en un convenio que garantiza que todas las mujeres puedan acceder al sistema, y se les provee de un dispositivo y un chip para el funcionamiento del Botón Antipánico», explicó.

A su vez, la edil se refirió al reciente anuncio de que en el mes de noviembre comenzará a funcionar la Fiscalía de Género en Concordia. «Es una noticia muy importante. Luego de mucho tiempo de gestión y solicitar esto, finalmente llegamos a esta instancia. Es algo muy positivo», resaltó. Y adelantó que «este viernes mantendremos una reunión junto al intendente Alfredo Francolini, el presidente de la Cámara de Diputados Ángel Giano, Fiscalía y parte del equipo de trabajo de la Casa de la Mujer, justamente para que todas las partes tengan toda la información necesaria».

Por último, Claudia Villalba indicó que «el trabajo articulado entre el Municipio, Provincia y Nación, la Justicia y los poderes legislativos, es fundamental para abordar una problemática muy compleja como es el de la Violencia de Género y que requiere del compromiso de toda la sociedad para erradicarla».