Se acerca el momento clave de Messi: ¿Barcelona, Manchester o Newell’s?

La renuncia de Josep María Bartomeu terminó de ponerle picante a un convulsionado presente que transita el Barcelona, y que tuvo como inicio del huracán el intento de salida de Lionel Messi del conjunto catalán en el final de la temporada anterior.

¿Y qué pasará ahora con el astro argentino? No es una pregunta menor, ya que como su contrato vence en junio de 2021, desde enero próximo ya puede sentarse a negociar con cualquier club del mundo. Interesados, sobran.

Pero aquí se abren algunas variantes que la Pulga ya debe estar analizando para resolver si se queda en Barcelona con una nueva directiva, si finalmente concreta su sueño de reencontrarse con Pep Guardiola en Manchester City, o si cumple un anhelo más altruista: regresar a Newell’s, el equipo que lo vio nacer pero en el que nunca pudo jugar profesionalmente

Las elecciones anticipadas en Barcelona

Tras la salida de Bartomeu y el resto de la directiva, una junta gestora, a cargo de Carlos Tusquets, tomará las riendas de la entidad hasta las elecciones, que deben realizarse en los próximos tres meses. Allí radican todas las esperanzas catalanas, ya que la continuidad de Messi seguramente será el eje de la campaña. ¿Hay alguna chance de que ocurra? Deberán seducirlo con un importante proyecto deportivo. Claramente, los próximos pasos del equipo en la Champions League serán determinantes.

El contrato de Messi con el Manchester City

Hace unos meses el club inglés no quiso entrar en la disputa pública por Leo para evitar conflictos judiciales con el Barcelona. Sin embargo, es un secreto a voces que ya hay un acuerdo de palabra con el grupo dueño del conjunto citadino, City Football Group, por cinco temporadas por un valor de 700 millones de euros, con el agregado de que podría jugar en el New York City FC de la MLS durante los últimos dos años.

La vuelta de Lionel Messi a Newell´s

«Para que Messi no se vaya del Barcelona, necesita que le presenten un buen proyecto deportivo. Quiere sentirse protagonista y partícipe. Él está muy disgustado con Bartomeu porque incumplió en muchas ocasiones. Con una nueva dirigencia y con un proyecto deportivo a la medida y con un plantel competitivo no me quedan dudas que Messi se lo replantearía, pero Messi sigue teniendo en mente retirarse Newell’s después del próximo mundial. Por eso, no hay que hacerle un un planteamiento solo por una temporada si no por los próximos años», había expresado Emili Rousaud, exvicepresidente dell Barcelona hace unos meses.

Lo cierto es que, desde enero, seguramente PSG, Bayern Münich y algún otro poderoso de Europa le acerque a Lionel Messi una suculenta propuesta para cambiar de aires. Esta vez sí, todo el poder de decisión lo tiene el futbolista.