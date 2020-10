El municipio clausuró cinco canchas de fútbol 5 por no respetar los protocolos

En procedimientos realizados en la noche de este jueves, inspectores municipales y efectivos policiales recorrieron las canchas de fútbol 5 que funcionan en distintos sectores de la ciudad. En estos operativos, la constatación del incumplimiento de los protocolos preventivos de Covid-19 determinó la clausura de 5 canchas.

“Lamentamos tener que hacer esto, porque se había hablado mucho con la gente del Fútbol 5. El intendente Alfredo Francolini habló con ellos cuando se habilitaron las canchas para pedirles mucha responsabilidad y prudencia. Pero la realidad marca que hay gente que no quiere cuidarse ni cuidar a los que van sus instalaciones”, señaló al respecto el director de Inspección General del municipio Marcelo Tessani.

“Junto a la Policía y con todo el apoyo de la Justicia estamos haciendo operativos en todos lados. Esta noche salimos a las canchas de Fútbol 5. La verdad, teníamos una expectativa mayor. Porque se trabajó mucho para que puedan volver a funcionar. Pero vimos que no cumplen la modalidad de “metegol humano” que habíamos acordado, no cumplen con las medidas de bioseguridad, no están respetando las normas y tuvimos que hacer varias clausuras”, agregó el funcionario.

“Hay una nueva realidad que tenemos que aceptar. Las medidas que se toman no son en contra de nadie, son para cuidar la salud de todos. Se está haciendo un gran esfuerzo para no tener que retroceder de fase ni suspender actividades; pero si la gente no toma conciencia no va a quedar más remedio que volver a restringir los diferentes rubros para cortar la circulación del virus”, finalizó Tessani.