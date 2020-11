En el “Día del Militante”, el PJ de Concordia pidió a los dirigentes que no se olviden de una “verdad de perogrullo”

Mediante un correo electrónico enviado a los medios, el Partido Justicialista de Concordia, cuyo Consejo Departamental es presidido por Juan Carlos Cresto, no dejó pasar el “Día del Militante” para publicar algunas reflexiones.

Luego de una introducción en la que recuerda por qué razón el 17 de noviembre es el Día del Militante, el PJ concordiense resalta a la "capital del citrus" como "cuna de innumerables dirigentes, funcionarios/as políticos que han ocupado (y ocupan), los mayores puestos de responsabilidad en todos los estamentos estatales".

Lo más picante viene a renglón seguido, cuando el comunicado considera necesario ponderar que “de manera independiente a algunas cualidades personales, sin dudas que la gran fortaleza y razón por las cuales los mismos consagran sus logros, es por la mística y compromiso militante de los compañeros/as que posee el movimiento justicialista”.

El texto completo del comunicado del PJ de Concordia:



El texto completo del comunicado del PJ de Concordia:

El día del militante es un día festivo, se conmemora la vuelta de Perón a la Argentina luego de un injusto exilio de casi 18 años. Nuestro pueblo, las organizaciones gremiales y juveniles unidas, iniciaron una resistencia, una lucha férrea de casi dos décadas en la que el mismo se mantuvo incólume ante la perversidad de dictaduras, proscripciones, desapariciones, traiciones y quebranto de las conquistas logradas.-

Es bueno recodar, también, que Perón regresa a su país sin rencores, con el gran anhelo de unir a los Argentinos, a reconstruir a su Patria. Su avanzada edad no se lo permitió.-

Hoy ese anhelo continúa vigente, y se convierte en uno de los grandes objetivos de Alberto y Cristina. Hacer una Argentina Unida y de Pie.-

Por ello, y como Consejo Departamental del Justicialismo de la “Capital del Peronismo Entrerriano” resulta un deber ineludible recordar y saludar a todos/as lo/as militantes de nuestra Ciudad. Localidad que ha otorgado triunfos electorales ininterrumpidos, que se ha caracterizado por ser la cuna de innumerables dirigentes, funcionarios/as políticos que han ocupado (y ocupan), los mayores puestos de responsabilidad en todos los estamentos estatales.-

Reafirmando, que de manera independiente a algunas cualidades personales, sin dudas que la gran fortaleza y razón por las cuales los mismos consagran sus logros es por la mística y compromiso militante de los compañeros/as que posee el movimiento justicialista.-

Esta afirmación, que parece una verdad de perogrullo, muchas veces resulta obviada por quienes poseen el poder de decisión, y esto se torna no solo perjudicial para el movimiento sino para las causas e intereses que se debe proteger. Y cuando nos referimos a poder de decisión no hay que limitarse a los cargos electivos, sino también a quienes se encuentran en todas las estructuras administrativas del Estado, a las oficinas y sus cotidianidades aplastantes, muchas veces destructoras de cualquier indicio de creatividad, no hay que olvidarse del peronismo.-

Es necesario que este día también sea de reflexión, de reforzar la pertenencia a este maravilloso movimiento, y recordar a todos/as que el pueblo les ha delegado la función de manejar los destinos de Nación, Provincia y Municipio, y que ello es una responsabilidad y como tal debe ser asumida, a sabiendas que el prestigio del movimiento está en juego a todo momento.-

El día del militante también debe ser un día de homenaje a los miles de compañeros que sufrieron persecución, cárcel y exilio, que arriesgaron sus vidas y en muchos casos las perdieron, y aquellos que ya no están. Retomar su impronta y su capacidad de trabajo, es una tarea que deben asumir los jóvenes.-

Este día también debemos reafirmar el compromiso de defender a las instituciones democráticas, de recordar que la lealtad y el deber es con el pueblo (único heredero de Perón), y la lealtad y compromiso debe ser practicado desde el lugar a que cada uno posee. Feliz día compañeros/as!!