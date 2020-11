Tras recibir un trasplante, descubrieron que tiene un tumor cerebral y pide a la obra social que autorice su operación

La mujer contó que a la joven «desde el primer trasplante le diagnosticaron un tumor cerebral». Y explicó: «Se lo iban a operar en mayo del año pasado, pero como empezó con el rechazo de esos primeros pulmones, tuvo que volver a ingresar a la lista de espera para nuevos órganos que le salvaran la vida, y entonces el tumor quedó en segundo plano», recordó.

Luego vino el retrasplante bipulmonar en los primeros días de enero de 2020 y actualmente, Kimey transita ya por su décimo mes de ese segundo soplo de vida. «El tumor tiene la corteza maligna y está en el sistema nervioso central, adelante de la parte motora: tendrían que haber empezado quimioterapia pero no se puede porque ella está trasplantada, así que la única solución que se tiene en este momento que los pulmones están en un estado óptimo, es extirpar ese tumor ahora, ya», remarcó Paola.

El equipo médico que atiende a Kimey en tanto paciente trasplantada, es el de la Fundación Favaloro de la Ciudad de Buenos Aires. «Ahora le aumentaron la dosis del anticonvulsivo, porque ese tumor le provoca convulsiones, y al convulsionar pueden colpasar los pulmones. OSPeCon quiere derivarla a su sanatorio que es el Sanatorio Franchin. No pueden hacer eso porque todo el equipo médico que le controla los pulmones a Kimey está en Favaloro: en la cirugía para extraer el tumor que el neurocirujano le programó para el 30 de noviembre, va a estar presente todo el equipo que la trasplantó a ella para controlarle los pulmones», explicó la mujer.

Y agregó: «Además, en ese sanatorio (Franchin) no hay especialistas. Una vez Kimey estuvo internada y la jefa de Unidad Coronaria no la quería tocar porque decía que ella no sabía nada de trasplantados, que el sanatorio no estaba capacitado para atender pacientes trasplantados». «Esa vez fue como un abandono de persona porque ni sabían el tratamiento que le tenían que dar y era que Kimey ya estaba haciendo rechazo de los órganos», sostuvo Paola.

«Esto es urgente. Tenemos que estar allá el 25 porque ella tiene que hacerse el hisopado de COVID para poder ingresar a quirófano el lunes 30, es decir que no queda nada. Nosotros estuvimos en Buenos Aires hasta el jueves. Me mandaron a mi casa a esperar las autorizaciones. Y hoy me llamó la secretaria del doctor Mandolesi, que es el jefe de Neurocirugía de la Fundación Favaloro, y me dijo que la obra social dio un no rotundo y que la iban a derivar al Sanatorio Franchin», lamentó. «Esto no puede ser así, mi hija tiene derechos», subrayó.

En ese mismo sentido, la presidenta de la asociación Alguien Como Yo FQ de Entre Ríos, Fátima Heinze, lamentó que esta es una de otras tantas situaciones en las que «no se respetan nuestros derechos a la salud y la vida».

Publicación en las redes sociales

OSPECON obra social!!! SE NIEGA a autorizar la CIRUGÍA URGENTE del TUMOR CEREBRAL l que padece kimey ,se escudan en derivarla a el sanatorio franchin que dicho sea de paso ya fue atendida en ese sanatorio haciendo total abandono de la persona de mi hija sin siquiera saber el médico tratante cómo proceder ante la situación de ser mi hija una paciente RETRANSPLANTADA bipulmonar cuya patología está en seguimiento en FUNDACIÓN Favaloro,NO es un capricho mío atenderla en FUNDACIÓN es UN derecho de mi hija como paciente RETRANSPLANTADA en dicha institución,ES LA VIDA de MI Hija la que está en juego y voy a ir hasta las últimas consecuencias!!¡!! DIFUNDIR POR FAVOR!!!