Bordet firmó el contrato para finalizar el nuevo edificio de la escuela secundaria Nº 13 de Colonia Ayuí

El gobernador Gustavo Bordet rubricó el contrato para la terminación del nuevo edificio de la escuela secundaria Nº 13, Azahares de Ayuí, de Colonia Ayuí, departamento Concordia, en la cual se invertirán 29.995.436 pesos.

El mandatario rubricó convenios para obras educativas, de salud y de atención social en diferentes regiones de la provincia por un total de más de 127 millones de pesos.

Durante el acto de la firma de los respectivos contratos con las empresas constructoras, realizado este miércoles en la Casa de Gobierno, el gobernador destacó la ejecución que ha tenido la obra pública en Entre Ríos durante la pandemia. “Estas obras marcan la inversión que venimos realizando en la obra pública de la provincia, a pesar de la pandemia. Estamos cumpliendo casi con el 90 por ciento de la ejecución del presupuesto, lo que habla a las claras de que hemos destinado los fondos que teníamos previsto a las obras de infraestructura este año”, remarcó el mandatario quien estuvo acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta; el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; y los titulares del Consejo General de Educación, Martín Müller; del Iprodi, Inés Artusi; y de la Unidad Ejecutora Provincial, Cristian Treppo.

DETALLES

En el acto concretado en la Casa Gris se firmaron cuatro contratos con una inversión total de 127.227.376 pesos. En primer lugar se firmó el contrato para la construcción del nuevo edificio de la Escuela N° 188 Bazán y Bustos, de Paraná, que demandará una inversión de 84.800.624 pesos.

Luego se procedió a la firma del contrato para la terminación del nuevo edificio de la escuela secundaria Nº 13, Azahares de Ayuí, de Colonia Ayuí, departamento Concordia, en la cual se invertirán 29.995.436 pesos.

A continuación se firmó el contrato para la restauración y reacondicionamiento del complejo recreativo de integración María Isabel de Orcoyen, en Paraje Ascona, departamento Federación, que demandará una inversión de 5.129.506 pesos.

Por último, se firmó el contrato para la construcción del centro de salud Basilio Galanti, de Colonia Crespo, departamento Paraná, por un monto de 7.301.810 pesos.

ARTICULACIÓN

El ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, se refirió a la importancia de estos trabajos y detalló: “Estas obras se enmarcan en el plan que llevamos adelante desde el Ministerio de Planeamiento, en forma articulada con los organismos que son de incumbencia de este tipo de proyectos, como el Consejo General de Educación, el Iprodi y los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud. En este caso hemos firmado cuatro contratos para obras significativas como la escuela Bazán y Bustos del barrio La Floresta, de Paraná. Además, en relación a la infraestructura escolar, hemos firmado el contrato para continuar y finalizar la obra de la escuela Azahares del Ayuí, en el departamento Concordia. También se firmó el contrato para ejecutar el centro de salud en Colonia Crespo, con un plazo de ejecución de cinco meses. Y por último la obra en Paraje Ascona para un centro deportivo para personas con discapacidad. En este caso hemos trabajado con Iprodi para poder restaurar y reacondicionar ese lugar que es muy importante”, enumeró el funcionario.

De manera particular se refirió a la relevancia que tiene el nuevo edificio para la escuela de la capital entrerriana, y comentó: “La obra en la escuela Bazán y Bustos es una larga demanda en la ciudad de Paraná. Es una obra que está en un barrio importante y que se había licitado en el año 2018, con el presupuesto de ese año, pero que se había paralizado porque no nos habían otorgado el financiamiento nacional que proviene del Ministerio de Educación de la Nación. Pero ahora logramos que nos autoricen los fondos y la retomamos. Es una obra nueva para la escuela de nivel inicial y primaria que permitirá resolver un problema en el barrio La Floresta, y que no solamente tiene la parte educativa sino que también contempla un playón deportivo que es fundamental para todo el barrio, además de dos salones de usos múltiples, uno para nivel inicial y otro para primaria”, detalló Richard.

Por su parte, el presidente del CGE destacó la firma de los contratos para mejorar la infraestructura educativa. Con respecto a la terminación del nuevo edificio de la escuela secundaria Nº 13 Azahares del Ayuí, dijo que “es una noticia importantísima porque significa reivindicar el derecho a la educación de los estudiantes que van a poder acceder a esta obra” que estuvo paralizada.

Luego definió como una “gran obra” la construcción del nuevo edificio de la escuela N° 188 Bazán y Bustos, de la capital entrerriana. “Es una realidad que va a cambiar la vida de nuestros niños y niñas en una zona muy vulnerable de la ciudad de Paraná, por lo tanto para nosotros es un día histórico en ese sentido”, sostuvo.

Por otra parte, manifestó: «Estamos garantizando, al margen de estas obras importantísimas que está llevando adelante el Ministerio de Planeamiento, de reparación de emergencia con colaboración del Ministerio de Educación de la Nación en todas las escuelas que hoy están retornando a la presencialidad, y en muchas más porque realmente hay una colaboración muy importante y un trabajo muy fuerte de las Direcciones Departamentales de Escuelas y de las Zonales de Arquitectura, de atender y garantizar las condiciones de bioseguridad en las escuelas de nuestra provincia en términos sanitarios”, expresó Müller. Y agregó: “Realmente es un aliciente porque no sólo es lo que estamos ejecutando hasta ahora, sino que tenemos aún muchísimos más proyectos en carpeta para ya ir mirando un 2021 en el cual este proceso de retorno a las aulas sea de manera segura y eso para nosotros es un gran logro en conjunto de todo el gobierno provincial».